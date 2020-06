Un ex concursante de OT ataca a Abascal por el Ingreso Mínimo Vital: “Pedazo de ignorante”

El Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno de España el pasado viernes continúa generando polémica. Una de las formaciones que, desde el primer momento, se opuso frontalmente a dicha “paguita” como la denominan fue Vox.

De hecho, su presidente, Santiago Abascal, no ha dudado en señalar que con esta ayuda se está “fomentando la invasión”, pues según ha indicado “todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta”. Al mismo tiempo, se lamenta que “los españoles (y los inmigrantes legales), sin respiradores y sin cobrar los ERTEs,... en la cola del hambre y la muerte”.

ATAQUE FURIBUNDO DE CEPEDA CONTRA ABASCAL POR EL INGRESO MÍNIMO VITAL

Un duro comentario, las de Abascal, que han sido contestadas de manera furibunda por el cantante Cepeda, ex concursante de Operación Triunfo. "Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto”, le ha respondido el gallego, al tiempo que ha señalado que “la gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir”.

La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir. https://t.co/NH2eons3FN — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020

Pero aquí no se ha quedado la cosa, puesto que Cepeda ha asegurado que “la renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España”.

VOX LLAMA A CEPEDA "PIJOPROGRE"

Las palabras del gallego no han sido pasadas por alto en Vox, el partido de Abascal, y a través de su cuenta oficial en Twitter han respondido al cantante que “solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España. La gente que viene en patera son víctimas de vuestras mentiras y de vuestro falaz discurso multicultural”.

Solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España.



La gente que viene en patera son víctimas de vuestras mentiras y de vuestro falaz discurso multicultural. https://t.co/0LyVxDNLbS — vox_es (@vox_es) June 3, 2020

Esta respuesta del partido verde ha enfado aún más al ex concursante de OT, quien no ha dudado en asegurar que “la inmigración genera más ingreso que gasto público panda de xenófobos”, al tiempo que ha aseverado que “su paguita la están pagando ellos, el gobierno no la dará a personas en situación ilegal. Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar”.

La inmigración genera más ingreso que gasto público panda de xenófobos. Aparte de que su paguita la están pagando ellos, el gobierno no la dará a personas en situación ilegal. Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar. https://t.co/VPdqWNogC3 — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 3, 2020

El cantante gallego, lejos de aplacarse, ha seguido con sus ataques a Abascal, a quien ha acusado incluso de haber cotizado “un total de 0 años”.

Que me de lecciones de a quien quiero o tengo que destinar mis impuestos un tío que ha cotizado un total de 0 años es el colmo de los colmos. — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 3, 2020

NO ES EL PRIMER ROCE DE CEPEDA CON VOX

Este no es, ni muchos menos, el primer roce que tiene el ex de OT con la formación de Abascal. En anteriore publicaciones ha llegado a señalar que “ya no sé cómo actuar en redes cuando veo a la ultraderecha escribir lo que escriben”, al tiempo que ha lanzado sus ataques también a los votantes de Vox, al indicar que “me da vergüenza que haya gente por la calle que vote a un tío que es capaz de decir las barbaridades que dice”. “Y no respeto a la gente que no respeta los derechos humanos”, ha llegado a aseverar.

