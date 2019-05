El repaso de Herrera a Iglesias y las críticas por el chiste de Irene Montero, lo más visto en COPE

1. La burla de Irene Montero con un chiste que ha indignado a los enfermos de cáncer

Vídeo

La número dos de Podemos, Irene Montero, señaló que la Sanidad Pública no necesita que ningún "supermillonario" venga a decidir si hay buenas máquinas o no para curar el cáncer. La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos volvió a realizar una crítica un tanto ofensiva. Para justificar su argumento contra Amancio Ortega, hizo referencia a una publicación del medio satírico 'El Mundo Today'. El titular decía: “Amancio Ortega dona 20 euros a un restaurante del que se fue sin pagar un menú de 40”.

2. El repaso de Herrera a Iglesias y los motivos por los que Podemos se "desangra" y se "hunde"

Vídeo

3. La reflexión de Raúl, jornalero extremeño despedido de su trabajo que se ha vuelto viral

Vídeo

Puede parecer increíble pero ha sido despedido por no querer usar su propia tijera en el trabajo, exigiendo a la empresa que las herramientas debe proporcionarlas a los trabajadores: "No me he podido callar. He dicho: 'Mi tijera la he guardado en la mochila. No sale de la mochila, me tenéis que dar una vosotros, la empresa'". Sin embargo el encargado lejos de darle su herramienta de trabajo para podar, le dijo: “La tijera la tenéis que traer de casa. Aquí la empresa no da nada".

4. El 'vlog' de Expósito sobre "Verónica, que se quitó la vida”

Vídeo

Ángel Expósito, director de 'La Linterna' en COPE, reflexiona sobre Verónica, la joven que se quitó la vida cuando los compañeros de su trabajo compartieron un vídeo sexual privado de hace ella hace años.

5. El terrible testimonio de un cineasta desde la cima del Everest: "Muerte, carnicería y caos"

Vídeo

El director de cine canadiense Elia Saikaly, también alpinista experimentado, alcanzó la cumbre del monte Everest por tercera vez. Esta vez lo hizo para grabar un documental llamado ‘El sueño del Everest’ en el que contará su propia experiencia.