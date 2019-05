La reflexión de Raúl, jornalero extremeño despedido de su trabajo que se ha vuelto viral

Tiempo de lectura: 1



Puede parecer increíble pero ha sido despedido por no querer usar su propia tijera en el trabajo, exigiendo a la empresa que las herramientas debe proporcionarlas a los trabajadores.

"No me he podido callar. He dicho: 'Mi tijera la he guardado en la mochila. No sale de la mochila, me tenéis que dar una vosotros, la empresa'". Sin embargo el encargado lejos de darle su herramienta de trabajo para podar, le dijo: “La tijera la tenéis que traer de casa. Aquí la empresa no da nada".

Raúl, ante la negativa lo tuvo muy claro: "Mi tijera no sale de la mochila". Decisión que le costó su propio puesto de trabajo. Sin embargo, de este hecho lamentable, Raúl ha hecho una reflexión en este vídeo, que se ha hecho viral.