La reflexión de Herrera sobre el Govern catalán y el Supremo, entre lo más leído de este jueves

Asegura Herrera -en su editorial de este jueves-, que "Sánchez está más preocupado en cambiar Ley de Seguridad Ciudadana por 'la ley de barra libre a la chusma'"





Se abre la veda de cara a las próximas elecciones andaluces. La duda es cuándo serán. Si tengo que apostar, apuesto porque serán en primavera. Va a ser interesante lo que ocurra. Si se cumplen las encuestas lo que pase va a ser más significativo que lo que Isabel Díaz Ayuso supuso al ganar en el 4M. Andalucía representa el doble que la Comunidad de Madrid en el Parlamento Nacional. Cuidado.

Estamos ante la oportunidad de saber cuánto aguanta este Gobierno permanecer de rodillas. Se me ocurre este ejemplo, porque tuve la suerte de no sufrir las reformas y contrarreformas educativas y, cuando te ponías revoltoso y contestón, te castigaban a ponerte de rodillas y, al principio, parece que no pasaba nada, pero al cabo de un rato empezabas a sentir molestias en la rótula.

Poco que decir ante la larga cambiada. El Gobierno siempre creyó asegurados los respaldos en las Cortes a su paquete de iniciativas llamadas “ideológicas” hasta que se le ha atragantado una ley, y no una cualquiera, la de Memoria Democrática. El Ejecutivo ha sufrido un tropezón grave, forzado a parar en seco su pretendida rauda tramitación ante la falta de votos necesarios.





El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado un pacto con el Gobierno para sacar de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 las partidas previstas para hacer obras de mejora en la comisaría de la Policía Nacional en la Vía Layetana de Barcelona, un lugar que los independentistas quieren que se convierta en un lugar de memoria democrática.