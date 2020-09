El rapapolvo de Herrera al Gobierno por la vuelta al cole, entre lo más leído de este lunes

Vídeo

No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si lo van a poder hacer, si el virus no va a seguir comportándose con agresividad y, en el número de contagios, si las medidas van a funcionar, si no, si volverá a cerrarse la escuela, si nos van a confinar. No sabemos nada y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber, pero hay otras que, miren, desde marzo ha habido casi seis meses para calcularlas, es decir, para preparar el nuevo curso escolar ha habido mucho tiempo para eso. Pero a las autoridades les ha atropellado septiembre en la inmensa mayoría con los deberes sin haber. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio y, desde luego, también una cierta sensación de riesgo.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que las autoridades sanitarias españolas están estudiando la posibilidad de reducir el periodo de cuarentena por Covid-19 de 14 a 10 días, si bien ha descartado que, por ahora, se vaya a reducir a los 5 o 7 días como lo ha planteado Alemania.

La pasada temporada, Pablo Motos también se vio gravemente afectado por las consecuencias que tuvo su decisión de entrevistar a Santiago Abascal en su programa. Muchos consideraron que, con esta invitación, Motos estaba "blanqueando al fascismo". Motos no se arrepiente de haber llevado al líder de Vox a su programa aunque subraya que él sólo lleva a políticos durante las campañas. “Yo no entrevisto a los políticos salvo que haya una campaña electoral y el que quiera venir y tenga derecho a venir tiene los micrófonos abiertos“, ha dicho.

Con la proliferación de restaurantes 'healthy' y la incursión de la cocina hawaiana en nuestro país, cada somos más los que acostumbramos a consumir aguacate cada día, ya sea en la comida, en la cena o, incluso en el desayuno. Los vemos en ensaladas, en los conocidos bols de poké, tostadas con semilla o en la mayoría de piezas de sushi. Por ello, no debemos perder de vista las consecuencias que tiene para nuestro cuerpo que comamos una pieza de aguacate cada día y las repercusiones, buenas o malas, que puede tener en nuestro organismo.

Una mujer ha reventado esta semana una entrevista en directo en el programa “Todo es mentira”, presentado por Risto Mejide, al que reprochaba a dónde apuntaba sus críticas, y al que indicaba que fuera “a por el coletas”. Todo ello durante una entrevista en directo al abogado de un médico negacionista al que el propio programa de Cuatro había denunciado por expedir justificantes falsos a sus pacientes para que no tuvieran que llevar la mascarilla en la calle. En ese momento, una mujer irrumpía en directo para estallar el espacio de Mediaset por los aires.