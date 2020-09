Una mujer deja a Risto con esta cara tras colarse en directo para reprocharle: “Vete a por el coletas”

Una mujer ha reventado esta semana una entrevista en directo en el programa “Todo es mentira”, presentado por Risto Mejide, al que reprochaba a dónde apuntaba sus críticas, y al que indicaba que fuera “a por el coletas”. Todo ello durante una entrevista en directo al abogado de un médico negacionista al que el propio programa de Cuatro había denunciado por expedir justificantes falsos a sus pacientes para que no tuvieran que llevar la mascarilla en la calle. En ese momento, una mujer irrumpía en directo para estallar el espacio de Mediaset por los aires.

“¡A ti también te hemos pillado con el carrito del helado, guapo!”, explotaba la mujer ante la cara de sorpresa del presentador de “Todo es mentira”. Aunque la intención de la señora era defender al doctor Salam, al que había acusado el programa de negligencia, terminó señalando la línea editorial del programa completo, tanto sobre aspectos sanitarios como políticos, volviéndose una revolución en las redes sociales.

Una espontánea, a Risto: “No te metas con la gente honrada”

“No te metas con la gente honrada. Ese señor lleva conmigo desde el año 73 y yo estoy buena por este señor”, defendía la espontánea, dando a entender que ella misma era paciente del doctor Salam, al que acusaban de falsificar justificantes. “Y hay gente que le debe dinero en este Coslada. ¿Por qué no lo decís? ¿Todo es mentira? ¡Tuya es la mentira! ¡Tuya y de los que tienes ahí al lado”, comentaba en relación al propio título del espacio televisivo.

“Vete a por los políticos, vete a por el coletas. Vete a ver qué ha hecho ‘el coletas’ y el PSOE, que nos tienen abandonados. En todo Madrid estamos abandonados. No tenemos Sanidad, no tenemos mascarillas. Madrid está abandonada. Está todo lleno de delincuencia. Ahí es donde tienes que tirar, no a una clínica en la que lleva trabajando muchos años este señor”, explotaba la espontánea en directo.

“Así que inútil, ¡a callar! Tenéis mucho, mucho que callar toda la televisión”, concluía

La respuesta de Risto Mejide

“Que no se preocupe la señora, que en la Comunidad de Madrid pronto van a tener noticias de ella”, respondía el director del programa tras dejar que la mujer terminara su alegato. Una explosión que despertaba las risas nerviosas entre los humoristas que acompañan a Mejide al frente del programa. Uno de ellos, Miguel Lago, polémico esta semana por su vídeo en el que se burlaba de la Infanta Elena. “Yo si quieres le falto al coleta durante un rato…”, bromeaba.

“Lo hemos hecho durante muchos programas”, matizaba Risto, intentando defenderse de las críticas de la mujer.