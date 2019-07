El Polígono Sur a comienzos de los noventa: “La mitad de los vecinos son víctimas de la droga”

27 años no es nada. Que se lo digan al Polígono Sur de Sevilla. Un conjunto de barrios compuesto por Paz y Amistad, La Oliva, Antonio Machado, Martínez Montañés, Las Letanías y Murillo, este último conocido popularmente como Las 3.000 Viviendas.

Algunas de estas zonas, especialmente Las 3.000 Viviendas, es una de las más marginales de España, muy afectadas por la droga. Un espacio abandonado, sin polideportivos, zonas verdes... Una situación muy parecida a la que se vivía en 1992, durante la celebración de la Expo. Desde hace décadas, lidera los ránkings como el barrio más peligroso de España. Pese a que las administraciones locales invierten cada año en el distrito importantes partidas presupuestarias, los resultados no llegan.

Por los micrófonos de 'Directamente Encarna' pasaron Consuelo y Luis, vecinos del Polígono Sur, que además eran drogodependientes. Encarna Sánchez les entrevistó en medio de sus particulares luchas por salir del pozo: “Por aquí vivimos ahora unas tres o cuatro mil personas. Casi la mitad de los vecinos son víctimas de la droga. Se vende en la calle como el que vende fruta o tomate. Muchas familias están destrozadas. Nosotros nos estamos rehabilitando. También caímos hace unos 10 años. Ahora nos han puesto un centro de desintoxicación en el barrio.”

Tanto Consuelo como Luis, detallaron a Encarna la tarea que desempeñaban en el centro de desintoxicación: “Aquí hacemos dibujos, manuales, marquetería... pero zonas verdes para entretenernos no hay. Para jugar, los niños se meten en los bloques del centro que lo tienen que cierran para que no vean la droga.”

Lo que ocurría en 1992 se ha ido agudizando con el paso de los años: la policía brilla por su ausencia; los bloques de vivienda abandonados están ocupados por pisos-marihuana; en algunos de sus barrios se esconden algunos de los delincuentes más peligrosos del país.

Ya lo expresó Encarna en su programa: “Esto es lo que no conviene contar, tenerlo oculto, que la gente viva así, como ratas. La gente quiere soluciones, no solo ir a la Expo. Algunos ni siquiera saben lo que es esta exposición. No está el ánimo ni la economía para eso. Es la otra realidad de Sevilla.”