El Pirata explica cómo se encuentra después de sufrir un infarto en directo en Rock FM

Como avanzamos la semana pasada, este lunes íbamos a desvelar más datos sobre la evolución de El Pirata tras sufrir un infarto en directo. El comunicador, que se encuentra estable y fuera de peligro, está trabajando en su recuperación para volver a estar lo antes posible con todos vosotros. Por eso, para conocer un poco más en detalle todo lo ocurrido, la banda ha contado cómo se sucedieron los hechos el pasado 11 de octubre. Además, todo con una gran sorpresa… ¡la entrada en directo de El Pirata!

“El martes ocurrieron varias cosas. El martes vivimos en directo el infarto de El Pirata. Algunos nos habían dicho que por qué habíamos mentido. Que realmente estaba de vacaciones. La realidad es que llegó aquí a las 6 de la mañana estupendamente. Pero se empezó a encontrar mal y llamamos al SAMUR y llegaron rápidamente y, a partir de ahí, Jorge Vileilla fue el que acompañó a El Pirata con todo el equipo médico”, comenzaba explicando Sayago.

“Menudo susto… Tuvieron que venir refuerzos. Gracias a Dios, todo pudo salir bien. Nunca perdió la conciencia, incluso salió de la radio despidiéndose por los pasillos. Y la ambulancia puso rumbo para el Gregorio Marañón. En primer lugar, dar las gracias a todos los que lo atendieron y lo rápido que actuaron. Fue emocionante ver lo bien que salió todo y ver cómo los familiares que estaban en esa zona del hospital saludaban a El Pirata con mucho cariño”, detallaba Jorge Vileilla, jefe de producto de RockFM.

EL PIRATA CUENTA CÓMO SUCEDIÓ TODO

“¡Buenos días, chicos! Estoy perfectamente. En vías de recuperación. Yo lo que quiero es aprovechar estos minutos que me dais, primero, para daros las gracias a vosotros, que fuisteis los que detectasteis que algo no iba bien y que me dijisteis que no fuera tan burro como siempre. De alguna manera, fuisteis los primeros en dar el primer paso para que me salvaran la vida. También dar las gracias a los chicos del SAMUR, que venían escuchando el programa, aunque no me lo dijeron hasta más tarde y me trataron como a uno más”, decía El Pirata.

“El dolor de mandíbula fue el detonante absoluto. Además, no es muy frecuente, pero no es que me pasara a mí solamente. Cuando se estaban yendo los del SAMUR, estando ya ingresado en el hospital, una voz femenina se acercó y me dijo… ‘Pirata, que sepas que RockFM es la emisora oficial del SAMUR’. Yo sé que ahora mismo me están escuchando y les doy mi agradecimiento más sincero y más profundo”, añadía el líder de ‘El Pirata y su banda’.

“Y nada, me dejaron en el Gregorio Marañón, fue una intervención muy rápida… Y, aunque no esté en el estudio, voy a seguir trabajando de lejos poquito a poquito. Y, de alguna manera, se dejará sentir mi presencia en el programa. Y ahora mismo estoy en manos de los doctores. Quería agradecer a toda la unidad de cardiología del Gregorio Marañón, a todos vosotros y a toda la casa. También al resto de medios de comunicación… También agradecer la montaña de mensajes que me están llegando. Seguid el programa y gracias por estar haciéndolo”, terminaba comentando El Pirata.

LA GRAN TRAYECTORIA DE EL PIRATA

Nacido en 1956, El Pirata descubrió el rock muy joven, y aquello fue un flechazo a primera vista. “Descubrí el rock y el choque fue... Fue importante. Lo que pasa es que mis padres, que tenían una cultura modesta, tenían intuición, valoraban el talento aunque no entendieran los códigos. Un día, hace dos o tres millones de años, estábamos mi madre y yo ante de la tele y pusieron unas imágenes de Jimi Hendrix en Monterrey. Y me dijo: 'Ese hombre es un genio, ¿verdad? Ya me doy cuenta'”, contó en una entrevista a El Mundo el pasado verano.

Nuestro locutor insignia aprendió el oficio de la mano de otro gran histórico de nuestro rock, Vicente “Mariskal” Romero. El trabajo de ambos marcaría, para siempre, la historia de la música. Sin ellos, posiblemente ninguno de nosotros estuviera aquí o, al menos, disfrutase de la música tal y como lo hemos hecho.

Desde que comenzara su carrera en 1971, El Pirata no solo ha presentado innumerables canciones, sino que ha entrevistado, también, a los mayores mitos de la historia del rock, desde AC/DC hasta Ringo Starr, pasando por Iron Maiden, Scorpions, Lemmy (Motörhead), Slash, Bon Jovi...

