El papel que Podemos y ERC juegan en la Fiscalía destapado por Herrera, entre lo más leído de este martes

Vídeo

¿Quién es hoy la estrella invitada? ¿Quién se lleva prácticamente todo el goce de las portadas y los comentarios editoriales? La Fiscalía patriótica. La Fiscalía general del Estado, al frente de la cual está Dolores Delgado. Delgado, que salió del Ministerio de Justicia para meterse directamente a la Fiscalía. Que fue candidata socialista haciendo mítines pocos meses antes de ser nombrada la teóricamente independiente Fiscal General del Estado. ¿Pero de quién depende la Fiscalía? "Del Gobierno, ¿no? Pues eso". Es lo que dijo Sánchez en una entrevista.

“Deshumanización”. Esa es la palabra. Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos lo ha publicado, tras leer el comentario de una usuaria catalana que, nada más conocerse la triste muerte del cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, no se le ocurrió otra cosa que publicar en su cuenta de Twitter este mensaje: “Mai va cantar en català... Em sap greu, però no és dels meus”, o lo que es lo mismo, en castellano: “Nunca cantó en catalán, lo siento pero no es de los míos”.

Vicente Vallés, presentador de los Informativos de noche de Antena 3, ha analizado el caudal informativo que ha marcado la actualidad de la Fiscalía en las últimas horas. En este sentido, el presentador de Atresmedia ha querido explicar un poco cómo han sido los últimos meses de Dolores Delgado, que pasó de ser la persona de confianza de Sánchez en el Ministerio de Justicia durante la primera etapa de Sánchez como presidente del Gobierno a convertirse en la Fiscal General del Estado durante la segunda etapa.

El dardo del corresponsal purgado por TVE a la última manifestación en EspañaVarios

Si alguien conoce bien los tejidos de la política internacional son los corresponsales de TVE. Miguel Ángel Idígoras ha dado mucho que hablar en las últimas semanas después de que el actual consejo de la televisión pública no renovase su contrato en el extranjero después de una larga carrera como corresponsal, y sobre todo, tras 5 años en Londres justo a las puertas del Brexit.

Vídeo

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza en su videoblog de este martes las intenciones de una parte del ejecutivo de coalición que gobierna España con respecto a la monarquía y a la forma de Estado.