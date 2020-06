La crítica más vergonzosa a Pau Donés: "Nunca cantó en catalán..."

“Deshumanización”. Esa es la palabra. Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos lo ha publicado, tras leer el comentario de una usuaria catalana que, nada más conocerse la triste muerte del cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, no se le ocurrió otra cosa que publicar en su cuenta de Twitter este mensaje: “Mai va cantar en català... Em sap greu, però no és dels meus”, o lo que es lo mismo, en castellano: “Nunca cantó en catalán, lo siento pero no es de los míos”.

Como era de esperar, las reacciones en la redes no se han hecho esperar, entre ellas la de ‘S'ha acabat!’, una asociación joven constitucionalista de Cataluña, desde cuya cuenta oficial se lamentaban de que “Ni el fallecimiento por cáncer de una persona les hace morderse su lengua de odio”, al tiempo que criticaban que “como la autora del tuit, centenares de miles de independentistas anteponen una lengua a la vida, tal es su nivel de fanatismo. No hay ideología más reaccionaria en Europa que el nacionalismo”.

Viendo el revuelo que se había generado en la redes por su desafortunado comentario, la autora del mismo parece intentar arreglarlo con un nuevo tuit en el que comienza aclarando que “me sabe mal que se haya muerto en Pau Donés”, aunque se queda sólo en eso. “Pero que al ser un catalán que nunca cantó en su lengua no es de los míos y se me lanzan a la yugular, incluso gente que se llama independentista. Enfermos…”, concluye.

Uff!!! Dic que em sap greu que s'hagi mort en Pau Donés però que en ser un català que mai va cantar en la seva llengua no és dels meus i se'm llancen a la iugular fins i tot gent que es diu independentista. Malalts.... — Núria H. i Reig �� (@NuridecanMas) June 9, 2020

Además, y como le han recordado “la afirmación que haces en primer lugar es mentira”, puesto que, aunque no era una constante en su carrera musical, Pau Donés si cantó en catalán.

L'afirmació que fas en primer lloc és mentida. https://t.co/s55UYzYQeG — Jan Ros (@JanTerrabastall) June 9, 2020

Por ello, más allá de la desinformación, su comentario hace pensar, y mucho, en las palabras de Pagazaurtundúa, una "deshumanización" que existe actualmente en nuestra sociedad. Muy triste que algunos crean que todo vale en política y que todo se puede politizar.

También te puede interesar: