Monseñor Argüello: "La propuesta educativa de Podemos es ciertamente preocupante", entre los sonidos del día

Este viernes en 'Herrera en COPE', Pilar García Muñiz ha entrevistado a Monseñor Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que ha afirmado que desde la CEE han querido ver “un lapsus” en las palabras de la ministra Celaá sobre la educación concertada: "La Constitución española reconoce claramente la libertad de enseñanza y que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, también ha intervenido en el programa. "Yo entendí cuando Sánchez dijo durante una entrevista en televisión que no podría dormir por las noches con Podemos en el Gobierno. A mí me quitó el sueño gobernar con ellos durante mucho tiempo", ha sido una de las frases que ha dejado.

No podemos olvidar el monólogo de Pilar García Muñiz, que ha versado sobre la postura del PP con respecto a la formación de Gobierno: "Son muchas las voces que consideran que el PP debe hacer lo posible por evitar que el PSOE se eche en brazos de Podemos y del separatismo".

Además, en 'La Noche de COPE' nos han acercado el caso de Gema Sánchez. Imagina que te despides de tu hijo por la mañana unos minutos antes de que se marche a clase y tú acudes a tu puesto de trabajo. El día parece que va a ser un día más, un día normal, pero después de una jornada larga de trabajo cuando está previsto que tu hijo salga de clase y vuelva a casa, este no llega. De pronto suena el teléfono, esperas que sea él contándote cómo ha pasado el día, qué ha hecho en el Instituto, qué tal con los amigos... Pero no.

No es tu hijo. No es tu hija. Es la policía. A tu hijo le han atropellado. Eso es lo que le pasó a Gema. Era el año 1998, ella salía de la Universidad, solo tenía 20 años y desde ese día su vida no ha vuelto a ser la misma. Simplemente cruzaba un paso de cebra cuando un vehículo la embistió a 90km por hora. El límite estaba en 40. Por suerte, ha sobrevivido, y lo puede contar.

Por último, 'Poniendo las Calles' nos trae la historia de Laurent Simon. Este niño belga de 9 años va a convertirse en el estudiante más joven de la historia en graduarse en la Universidad. El menor está a punto de licenciarse como ingeniero eléctrico y cuando lo haga va a romper el récord mundial. Actualmente, el hito está en manos de Michael Kearney, un estudiante estadounidense que en 1994 se licenció con 10 años.

Lo cierto es que la etapa escolar de Laurent ha sido trepidante. Con tan solo 7 años terminó la educación secundaria y hace 9 meses entró en la universidad, que ya está a punto de acabar. El secreto: su memoria fotográfica. Es capaz de aprender en unos días temarios que a alguien normal le costaría diez semanas. Ahora mira hacia el futuro con la idea de hacer un postgrado. Seguro que no va a tener problemas para entrar en cualquier universidad y convertirse en el científico con el que sueña ser.