La metedura de pata de Rufián al intentar ofender a Vox, lo más leído en COPE.ES

1. La metedura de pata de Rufián al intentar ofender a Vox y que Twitter le está reprochando

Vídeo

El candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha insistido en la idea de trasladar la fiesta del Orgullo LGTBi en Madrid del barrio de Chueca, enclave tradicional de esta celebración, a la Casa de Campo para no generar molestias a los vecinos, junto a la obligación de que los organizadores paguen el coste del servicio de limpieza. Esto parece no haberle gustado mucho al número dos de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, que a través de la red social Twitter mandó este mensaje al partido de Abascal: “Supongo que si Ortega Smith puede pedirles a los organizadores del Orgullo LGTBI que se vayan fuera de Madrid y que lo limpien todo, nosotros le podemos pedirle a VOX que se vaya al Valle de los Caídos y lo exhume todo”.. Esta publicación ha sido replicada y contestada por decenas de tuiteros a los que no le ha gustado el tuit. “¿Podemos pedirte que dejes el Congreso tal como prometiste?”, le dicen algunos. “Ya está el retrasado de turno”, le dicen otros.

2. Un vecino de Pablo Iglesias coloca una bandera de España de grandes dimensiones y le pone el himno nacional

Vídeo Un vecino de Pablo Iglesias coloca una bandera de España y otra de VOX

Pablo Iglesias no podía decir "la palabra España" y definió el himno como una "cutre pachanfa fachosa". Ahora tiene delante de su chalé una bandera nacional y el himno a todo volumen. Unos vecinos de Pablo Iglesias e Irene Montero han colocado sendas banderas de España y de VOX, de grandes dimensiones, en un mástil de varios metros de altura en su casa, a pocos metros de la de los líderes de Unidas Podemos. Además, ponen con cierta frecuencia el himno nacional a un volumen suficiente como para que lo oigan Iglesias y Montero (y el resto de la vecindad). Han grabado el episodio en un vídeo que ha circulado rápidamente por las redes sociales y por los grupos de Whatsapp.

3. Herrera, sin miedo ante la Generalitat Valenciana: "Expedientadme"

Vídeo

La Dirección General de Consumo de la Generalitat Valenciana ha abierto diligencias previas a El Corte Inglés por posible publicidad sexista en la reciente campaña del Día de la Madre al considerar que hay "indicios" de incumplimiento de la normativa porque "perpetúa los estereotipos de género y la visión machista de la madre". Dicha noticia no ha pasado inadvertida en el 'Desfibrilador de tontos' de Santi González. "Habría que espolvorear espabilina con el avión de ‘Con la muerte en los talones’ sobre la Generalidad Valenciana", aseguró. El propio Herrera se ha mostrado sorprendido por esta decisión. "¿Y el tonto o la tonta que ha tomado esta decisión se sabe quién es? Que me expediente a mí por decir que es tonto. Adelante, expediénteme", ha dicho Herrera.

4. Pesar en Ferrol y en el mundo musical tras la muerte de “Toñito” Pedreira, vocalista de la banda Riff Raff

Toñito, en el centro de la imagen, con otros integrantes de Riff Raff

El vocalista y uno de los componentes más desatacados de la banda ferrolana Riff Raff, conocida por sus interpretaciones de la banda de rock AC/DC, “Toñito” Pedreira, ha fallecido en la mañana de este miércoles, 8 de mayo, en el barrio de Canido, en donde residía. Su muerte ha causado un hondo pesar entre sus vecinos y también en el ámbito musical, en donde “Toñito” siempre ha sido muy apreciado y reconocido.

5. El día que la mujer de Sánchez se burló de Errejón y éste contestó con sarcasmo

Vídeo

Todo comenzó al término de un debate político que organizaba el diario El País entre Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias en noviembre de 2015 de cara a unas elecciones que se celebraron a final de ese mes. El actual candidato de Más Madrid a presidir la Comunidad de Madrid quiso realizar unas declaraciones al término del debate. El diario le hizo unas preguntas valorativas a Iñigo Errejón, en una grabación en la que se puede ver cómo, en un momento dado, la mujer del líder socialista aparece por detrás levantando hacia la cámara el dedo pulgar en señal de victoria y robándole el protagonismo al político sin que éste se diera cuenta. Después de este hecho anecdótico y con la publicación del vídeo en Internet, a Errejón parece que no le sentó muy bien la broma de la esposa de Sánchez. El exdiputado aprovechó, a las pocas horas, para comentar en Twitter el episodio con cierta ironía y sarcasmo: "Parece que ayer, tras el debate, irradiamos ilusión hasta en las filas de @sanchezcastejon".