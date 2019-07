Un matrimonio que compite por la alcaldía o el himno venezolano tras parir, lo más sorprendente de 'La Tarde'

La primera temporada de Pilar Cisneros y Fernando de Haro al frente de 'La Tarde' ha dado mucho de sí. Las renovadas tardes de COPE han culminado un año espectacular, rozando los 500.000 oyentes diarios, según el último Estudio General de Medios (EGM) dado a conocer hace unas semanas. Una temporada donde ha dado tiempo para aprender, sonreír, emocionarnos, entretenernos y, por qué no, sorprendernos.

Prueba de esto último es lo ocurrido en un pequeño municipio de Guadalajara, donde de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, un matrimonio competía en partidos opuestos por la alcaldía. Es un caso que se dio en la localidad de Las inviernas, de 63 habitantes. José Luis representaba al PP, partido que hasta defendía la alcaldía. Por su parte su mujer, María Isabel Espada, buscaba arrebatarle el puesto como candidata socialista.

Más allá de la rivalidad política, ambos confiesaron en ‘La Tarde’ que esta peculiaridad no se está dejando notar en su relación, tal y como reconocía José Luis entre bromas: “El pueblo está conmigo, siempre nos votan.” Una realidad que no desmiente María Isabel: “Es raro que me voten a mí. Siempre gobierna el PP en Las Inviernas. Sería una sorpresa y a la vez algo muy grande ser alcaldesa”, confesaba.

Ya en las elecciones de 2015, José Luis fue el candidato de los populares, pero finalmente cedió el cargo al segundo concejal del partido: “Es que era también diputado provincial en Guadalajara, y tenía mejores contactos que yo, lo cual podía venirle mejor al pueblo.”

Pero realmente, la decisión de María Isabel y José Luis de presentarse era por acompañarse mutuamente: “De esta manera evitamos que se presente a las elecciones gente que no vive en el pueblo, y podemos trabajar juntos”, afirmaba la candidata del PSOE. Por su parte, José Luis añadía que “el programa que hemos diseñado coincide mucho con el de ella. En casi todo.” Y lo mejor, es que los dos hijos del matrimonio, de 15 y 11 años, no están en edad de votar, por lo que no tenían que elegir entre papá y mamá. Eso también contribuyó a la paz.

Uno de las historias más emotivas de esta temporada en 'La Tarde' ocurrió a comienzos de la temporada. El uno de agosto de 2018, Olivia llegaba al mundo en la planta de Maternidad del hospital Belén en A Coruña. A su alrededor, la sangre venezolana acompañaba a la pequeña en sus primeros minutos de vida. La ginecóloga que atendió el parto era venezolana, igual que la anestesista y la enfermera. A las tres, de forma espontánea, les salió cantar una canción típica en Venezuela, curiosamente escrita por un español.

Por los micrófonos de 'La Tarde de COPE' pasaron tanto la madre de Olivia, Gabriela Marcano, y también la ginecóloga que asistió el parto, Lorena Araújo, para contar cómo Olivia llego al mundo. “Se fueron sumando las circunstancias, en ese momento pensé que la niña era muy afortunada y dije a mi compañera que cantáramos algo típico de nuestra tierra para dar la bienvenida a Olivia para que empiece a conocer a nuestra tierra que tanto extrañamos a veces”, exlicó la ginecóloga encargada del parto.

“Fue un momento muy especial, somos unos privilegiados por asistir a un nacimiento como este, muchos recuerdos de nuestro país se nos vinieron a la cabeza.”

“Nuestro país está pasando por uno de los peores momento de su historia, pero nunca podrán acabar con la Fe y con la esperanza de todos los venezolanos. Por eso, desde cualquier parte del mundo, conseguiremos que Venezuela prospere y recupere todo aquello que se perdió”, subrayó Lorena Arújo.

También dio mucho que hablar el día que los presentadores de 'La Tarde' se adentraron en la Universidad Carlos III de la mano del director Robotics Lab, Luis Moreno, para mostrar los avances en robótica humanoide que se desarrollan en el laboratorio.

Dentro de la sala de robótica social lo primero que predominaba era la interacción con el usuario, en el que se encontraban dos prototipos de robots con los que se buscaba mejorar el modo en el que el usuario interacciona y el humanoide responde a esa comunicación dada. Según comentaba el profesor Moreno, “se trata de un robot de compañía al cual tú le puedes preguntar cosas.”

Pilar Cisneros probó estos avances con un prototipo de tamaño reducido. Tenía ojos azules y se autodefinía cuando habla con ella. “Soy pequeña y creo que muy mona” y se atrevía hasta a silbar a continuación con toda naturalidad. Su función actualmente no es menos que tratar de mejorar la vida de los enfermos de Alzheimer, jugar con ellos, ayudarles a recordar palabras, mantener la atención, hacer juegos con ellos, tratar de mejorar la parte cognitiva.

Fernando de Haro se atrevió a jugar con el pequeño humanoide. “Te voy a enseñar una palabra a la que le faltaban las vocales” exponía el robot, mientras que en la tableta digital que había junto a él aparecía la palabra. De Haro respondió de forma rápida y el pequeño humanoide verificaba la respuesta. “Muy bien” acabó por decir.

Cerramos este repaso recordando la historia de Reyes, la señora sevillana de 49 años que tuvo que marcharse a Inglaterra a buscar trabajo de secretaria. Al volver no lo tuvo nada fácil para encontrar empleo en España, y estuvo un año en plena búsqueda sin éxito. Ante esta situación, su hija Lucía publicó un tweet en que aseguraba que en su casa “no andaban muy bien de pasta” y que su madre hacía unas tartas muy ricas, por si alguien quería encargarlas o podía difundirlo.

La propia Reyes relató en 'La Tarde' que ella aprendió repostería de manera autodidacta. Un día se encontraba viendo un programa de televisión estadounidense sobre pasteles y decidió que ella “también podía hacerlo”, aseguraba. A partir de entonces, lo que empezó como un hobby terminó convirtiéndose en su salida laboral más inmediata. Y es que el mensaje contaba en su momento con casi 24.000 Retweets y 14.000 Me gustas.