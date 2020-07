Herrera, sobre el caso Iglesias: "El macho alfa decidiendo por una mujer de 30 años, hurgando en su móvil"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hace calor, bueno, depende en dónde estén ustedes. Esta es la semana, dicen, de más calor o se acerca la semana de más calor del año. Desde luego, en algunos lugares del sur, del Valle del Guadalquivir, les aseguro que el calor se nota, se palpa, el calor incluso se ve, en otros lugares no. Les contaba a las seis, ayer yo acababa el Camino de Santiago en casa de un gran amigo en Coruña y tenía puestos los calentadores en el porche a medio día, a la hora de comer. Para que vean ustedes que la risa va por barrios, es decir, en el norte, en algunas zonas del norte, por ejemplo, en Galicia, pues una rebequita a medio día. También es verdad que cuando en Galicia hace calor, hace más calor que en ningún sitio, pero bueno, para entendernos, uno baja el Valle del Guadalquivir, sale de un avión y, oiga, un bofetón de calor... La España de la diversidad.

Hoy será un día caluroso y mañana lo será y les invito, si ustedes tienen pensado alguno de los muchos Caminos de Santiago, que hay muchos y muy hermosos, y recorren todo tipo de tierras: desde el francés,el del norte, el primitivo, el aragonés, la ruta de la plata...

Miren, el camino portugués por la costa desde A Guarda, es decir, lo que supone cruzar el Miño desde Camiña en Portugal partiendo de Oporto, es muy bello, pero servidor lo hizo desde A Guarda, Olla, Bayona, Vigo, Pontevedra, Caldas de Rey, Padrón, Santiago y, luego, además, acercarse a Finisterre para andar desde Corcubión a Finisterre en un día soleado y llegar a la Playa de la Langosteira y, oiga, créanme que es un paseo agradabilísimo.

Bueno, allí habrá ahora misma elecciones el próximo domingo, en el País Vasco también. De eso les voy a hablar en un momento. Yo les digo que la "nueva normalidad", la cursilada esta muy del Sanchismo, todos sabíamos que venía cargada con invonvenientes. Y los inconvenientes son inevitables. Inevitable que haya rebrotes y, por tanto, inevitable que se tomen algunas medidas.

Concretamente ha pasado en dos comarcas: una de Lérida y otra de Lugo, La Mariña. Hay confinamientos de nuevo porque hay decenas de contagios. Si quieren ustedes nos hacemos la cábalas que quieran acerca del estado de alarma, evitar la movilidad, arresto domiciliario... Eso ahora no se puede hacer. Hay que tomar medidas de control, de pequeño control de situaciones y supongo que algunas más. Hay un temor que se agraba por la aparente indiferencia del Gobierno, que es que el aeropuerto de Barajas es un coladero y el uso de mascarillas por ley no se controla y cada comunidad hace un poco lo que quiere y espera que todo salga bien. Desde luego, meternos otra vez en casa no pueden meternos, paralizar el país, así que hay que aplicar el sentido común.

Mientras Fernando Simón se dedica a posar con su moto para una revista en la que dice, oiga, agárrense, que da igual si los muertos son 28 o más, los demás nos preguntamos, oiga, los familiares de las víctimas qué creen, ¿les parece irrelevante que se diga que son 28.000 o no o sí o más o menos.

Hoy hay una misa en La Almudena presidida por el cardena arzobispo de Madrid, con la presencia de los Reyes, a la que Sánchez, por cierto, no quiere ir porque yo creo que en el fondo a este le da pavor arriesgarse a presentarse en algún lugar en el que le puedan decir de todo. Se ha inventado un viaje rápido a Portugal y a Portugal se ha ido. Bueno, no había noticias de ese viaje, pero ya saben cómo es Sánchez con las víctimas españolas: o pierde a 17 mil en un recuento o se poierde él en una ceremonia en su honor. Pero eso es Sánchez.

Estuvieron juntos Pablo Casado e Inés Arrimadas en el Páis Vasco, que se entienden mejor donde pueden perder que donde pueden ganar, pues es el drama del centro-derecha español, y en el País Vasco se de por hecha... Hoy hay algunas encuestas que dejan claro que, miren, que el PNV, que es el partido más conservador, viejuno de España, nunca dejará, como en El Padrino, los sentimientos le arruinen un buen negocio. Y un buen negocio es conservar el País Vasco y, además, sacar a Madrid todo lo que se pueda.

Y va a ganar y allí estará el PSOE para apoyarle o apuntalar. No le va a afectar el derrumbe del vertedero en el que el Gobierno vasco negó la ayuda que le proponía el delegado del Gobierno del País Vasco, que era con la UME, aquello que eran militares y españoles, y los dos trabajadores siguen ahí debajo. Y estos ni se inmutan y nadie les pasa factura.

Y en Galicia, bueno, el nacionalismo no ha calado. Tiene una buena candidata el BNG. Podemos seguramente, el populismo, entre en barrena en el País Vasco, eso beneficie en algo al PSOE, sobre todo, seguramente al BNG. La pregunta es: ¿conseguirá Feijóo mayoría absoluta? Dicen las encuestas que sí, pero una bajada de la participación por miedo a salir como los de la comarca de A Mariña, por lo que ustedes quieran, seguramente beneficiaría que una coalición de diez partidos o algo así, pudiera alcanzar el poder en Galicia. No es previsible, pero no es imposible.

Y luego, la tarjera de Dina Bousselham, el caso Iglesias, qué fascinante es esto. Ha tardado una semana en decir algo sobre sus problemas con la justicia porque la verdad es que no era fácil encontrar algo a ese bochornoso episodio, el robo de la tarjeta o no robo robo, vaya usted a saber porque no está claro. Denunciarlo lo denunciaron, pero mientras montaba un numerito, Iglesias retuvo esa tarjeta durante casi un año y se la devolvió a la colaboradora dañada para que no pudiera acceder al contenido, cosa que fue una denuncia falsa, cosa que mosquea un popuito a los jueces.

Y ojo a la excusa que ha dado: que se quedó con la tarjeta para no cargar de presión a la pobre Dina, o sea, el macho alfa decidiendo por una mujer de 30 años lo que era mejor para ella, hurgando en su móvil, cotilleando en los contenidos. "Si tu chico te controla el móvil, cuántalo. Hay salida a la violencia de género". Irene, ministra de Igualdad, ¿tú tampoco vas a decir nada acerca de esta muestra de heteropatriarcado?

Mientras este va acusando de tipejo y gentuza a periodistas con nombre y apellidos. Es un vicepresidente de un Gobierno europeo haciendo y poniendo en marcha el matonismo de chulángano, que es lo que es, o sea, eso seguramente conmueve mucho a los suyos y les gusta mucho en los mítines que salga Echenique y que diga que no es ejemplo de periodismo lo que hace Vallés. No, hombre, ahora periodismo va a ser el chiringuito que le habéis montado a Dina Bousselham. Periodismo es 'La última Hora', la basura esa que... Antes se les ponía un piso, ahora veo que se les pone un periódico. Un vicepresidente señalando a periodistas con nombre y apellidos. Esto es como la fiesta del chivo prácticamente. ¿Dónde están las asociaciones de la prensa? Se ve que el calor os ha cogido en verano, os ha obnubilado un poco. ¿No vais a salir a decir nada?