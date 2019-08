Marilyn Monroe, la estrella de cine que nos dejó hace 57 años... ¿Conoces cuál fue su última película?

Una de las actrices más recordadas del siglo XX sin duda alguna. Su nombre aparece en los primeros puestos de los rankings de los cinéfilos de referencia, y murió tal día como hoy pero de 1962. Ella era Marilyn Monroe. La intérprete estadounidense se desarrolló en cine, icono pop y un símbolo sexual de la época.

Norma Jeane Baker, su nombre real, comenzó a trabajar como modelo en 1945 y años más tarde inició su carrera en Hollywood con el nombre artístico de Marilyn Monroe.

Desde finales de la década de 1940, apareció en muchos pequeños papeles, gracias a un contrato con la Twentieth Century Fox; durante esa etapa, destacan sus participaciones en La jungla de asfalto (The Asphalt Jungle; 1950), y Eva al desnudo (All About Eve; 1950).

Su vida sentimental fue también uno de los puntos más perseguido por el gran público. Estuvo casada en tres ocasiones. Con James Dougherty, Joe DiMaggio y Arthur Miller. Por otro lado, siempre se le atribuyeron relaciones sentimentales con los hermanos Robert Francis Kennedy y John Fitzgerald Kennedy.

Sin embargo, ahora te preguntamos... Hasta el 5 de agosto de 1962, fecha en la que falleció Marilyn Monroe, y de la que ahora se cumplen exactamente 57 años, ¿cuál fue la última película que hizo?, ¿lo recuerdas? Anímate a participar con nosotros y opta a un regalito de COPE para empezar bien el verano.