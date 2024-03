Los oyentes de RockFM coronan a 1979 como el mejor año de la historia del Rock

¡Ya sabemos cuál es el mejor año del Rock! Los oyentes de RockFM han decidido cuál esEl Mejor Año del Rock. 1979 ha sobrevivido ronda tras ronda para llegar a la final... y ganarla. Un recorrido de tres semanas que ha finalizado con una dura batalla final entre 1975 y 1979. Ahora toca repasar los motivos que han llevado a coronar a este año como el mejor de la historia. ¿Qué discos de rock se lanzaron en 1979? Pues algunas de las mejores obras de toda la historia del género:

1. 'The Wall' - Pink Floyd: Lanzado en noviembre de 1979, poco se puede decir que no sepas de uno de los álbumes más icónicos de Pink Floyd.

2. 'Highway to Hell' - AC/DC: Lanzado en julio de 1979 y se convirtió en uno de los discos más exitosos de AC/DC, presentando canciones como "Highway to Hell" y "Touch Too Much". Fue, también, el último álbum grabado por Bon Scott antes de su muerte.

3. 'In Through the Out Door' - Led Zeppelin: Lanzado en agosto de 1979, este álbum fue el último lanzamiento de estudio de Led Zeppelin antes del fallecimiento del baterista John Bonham en 1980. Aunque recibió críticas mixtas en su lanzamiento, se convirtió en un éxito comercial y una parte imborrable de la historia del rock.

4. 'Breakfast in America' - Supertramp: Los iconos del rock progresivo lo lanzaron en marzo de 1979 y se convirtió en el álbum más exitoso de Supertramp, con éxitos como "The Logical Song" y "Take the Long Way Home".

5. 'Damn the Torpedoes' - Tom Petty and the Heartbreakers: Lanzado en octubre de 1979, este álbum consolidó la posición de Tom Petty como una de las principales figuras del rock estadounidense. Incluye canciones como "Refugee" y "Don't Do Me Like That".

ASÍ HA SIDO EL CAMINO A LA GLORIA DE 1979





Pero, ¿qué pasó en 1979? Te recordamos algunos eventos mundiales: