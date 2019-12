Los oyentes y lectores de COPE dan gracias a Dios por todo lo que les ha dejado el año

El 2019 ya llega a su fin y el 2020 se acerca a nuestras vidas. Por eso, en COPE hemos querido preguntar a todos nuestros oyentes y lectores qué es lo que les ha dejado este año por lo que den gracias a Dios. La acción, que ha estado en marcha durante los últimos días, ha sido un éxito y ha recibido los testimonios de decenas de personas que han querido compartir con todo el mundo sus agradecimientos a Dios.

Este año le doy gracias a Dios por las amistades que he conseguido mantener a pesar de la distancia y por la salud que nos ha dado a mi familia y a mí.

Félix.

Las doy gracias cada día por la salud, por la familia que tenemos, 5 hijos 8 nietos un bisnieto y el próximo día 25 de enero vamos a celebrar, si Dios quiere las bodas de oro, en el mismo sitio que nos casamos, la Catedral de Ciudad-Real y vienen todos. ¿Os parece suficiente motivo?. Un saludo os oigo cada día desde hace años. Un abrazo.

Conchi.

Estimados amigos: haciéndome eco de vuestra puerta abierta -preciosa iniciativa- doy gracias a Dios:

-Por la vida y el haber superado un par de asuntos de salud delicados.

-Por mi mujer, hijos, nietos, hermanos y toda la familia y amigos.

-Por mi Concierto solidario con la AECC de enero’2019 en el Teatro Adolfo Marsillach de Sanse y haberme entregado el nombramiento de “Hijo Adoptivo de San Sebastián de los Reyes” el ayuntamiento de esta ciudad.

-Por continuar creando más temas de guitarra y canciones y mantener la esperanza de conseguir grabarlos en el 2020.

-Porque ya se ha consolidado el canto de la coplilla “Oración del Corredor”, previa a los encierros de toros de Sanse.

-Por alcanzar ya 38 años de cohetero en dicho encierro.

-Por creer cada vez más en Dios a pesar de mi floja fe.

Felicidades, “coperos”, por vuestro permanente ascenso. ¡Feliz Tiempo de Navidad!

Pedro María.

¿Qué por qué doy gracias a Dios este año? Por tener una familia de la que he aprendido a valorar lo sencillo, lo pequeño, la dedicación desinteresada, el estar pendiente de los demás, la unidad entre todos por encima de otras cosas. Doy gracias porque aún me duelen las injusticias, porque sufro con el dolor de los demás, me conmueve cómo viven muchas personas y cómo, aún así, son muy felices... Doy gracias a Dios porque conozco mucha gente buena, luchadores, gente con esperanza y ganas de luchar y no tirar la toalla a la primera.... Y doy gracias, aunque seguiría escribiendo, porque el Señor me regaló esta vocación de servicio a los demás y en ella soy muy feliz, me encanta involucrarme en las cosas, enseñar, aprender, disfrutar, sonreír con los niños, caminar con ellos, avanzar.... Gracias porque puedo ayudar, puedo sonreír, puedo entregar mi vida y tengo grandes amigos de los que he aprendido el valor de la fidelidad y de la cercanía aunque estemos lejos.

Isabel.

Gracias a Dios por regalarme la salud que creí perdida.

Jorge Luís.

Yo doy las gracias a Dios porque mi familia está bien, con nuestro trabajo vamos pasando las dificultades, no somos ricos, y aunque parezca un tópico no cambió la salud de mi gente por nada, si no tienes salud no tienes nada, y para el año que viene pido lo mismo que el que está a punto de terminar, buen año para todos.

Flori.

Doy Gracias a Dios por mi familia y por los ratos que escuchamos juntos la COPE mientras desayunamos. El original y único Carlos Herrera y cómo no!!! Y cómo no!! Ja ja ... Los sábados a las 8.30, César Lumbreras.

María José.

Yo doy gracias a Dios por cada día vivido junto a los míos, desde mis compañeros/as de trabajo hasta mi familia, gracias señor.

Francisco Javier.

Doy gracias a Dios por disfrutar de mi familia, mis amigos, de mi bici y de escucharos a vosotros dando paseos con mi perrino.

Mochu.

Doy gracias por el día a día. No sabemos cuánto hay que dar gracias por seguir aquí, con nuestra familia, amigos, compañeros. Si hay salud, podemos avanzar. ¡No podemos dejar de rezar y darle gracias!

Sagrario.

Doy gracias por haber tenido unos padres estupendos que me han dado una buena educación y una buena vida. Y doy gracias porque por fin este año concluye.

Teresa.

Porque mi madre se ha recuperado y está conmigo

Paz.

Doy gracias por mis hijos y nietos, por mis buenos amigos, doy gracias por la oportunidad que Dios y la Virgen me dieron hace unos años de disfrutar nuevamente de la vida y por último doy gracias por los padres que he tenido y que nos cuidan desde el cielo.

María Jesús.

Este año y todos los días, por vivir, por ver, caminar, valerme por mi misma sería una larga retahíla... Porque me presto unos hijos maravillosos , una familia hermosa. Porque a pesar de que la vida trae sus penas y glorias, también nos regala la FE, ESPERANZA y la FORTALEZA.

Isabel.

Doy gracias a Dios porque mis hijas están sanas y son felices, por ver a mi familia crecer en valores cada día. Porque mi marido es un ser excepcional y me quiere a pesar de mis muchos defectos. Doy las gracias a Dios por todo lo que tengo y lo que la vida me sigue regalando, por la maravillosa Naturaleza que nos rodea y que nos proporciona aire para respirar,agua para calmar nuestra sed y belleza para deleitar nuestros sentidos. Doy las gracias a Dios porque en el mundo hay personas que dedican sus esfuerzos y su vida a investigar para erradicar enfermedades, medicamentos que curan a los enfermos,a los médicos y enfermeras que salvan vidas en los hospitales,a los misioneros que regalan todas las horas de su vida a cuidar a los más desvalidos en los lugares más remotos del planeta, aún sabiendo que corren peligro.

Doy las gracias por tener a Kora, nuestra podenca preciosa,que nos regala cada día el más leal de los amores. Y doy las gracias por la existencia de la RADIO y por todos esos grandes profesionales que me acompañan cada día... En lo bueno,en lo malo,en la salud y en la enfermedad.

Gracias, Dios mío, ¡gracias!

Feliz Navidad.

Isabel.