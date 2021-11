Hace 50 años una noticia enmudeció al mundo: The Beatles se separaban. Ahora, un programa de radio les devuelve la voz. RockFM presenta Let it be 50 años, el programa definitivo sobre el disco que lo cambió todo.

La emisora, reciente ganadora de un Premio Ondas por popularizar la cultura del rock y la música clásica del siglo XX: el rock&roll, lleva a la antena este viernes 5 de noviembre, a partir de las 21h, este programa especial de tres horas grabado desde el Estudio Uno, el estudio de referencia del país, un lugar emblemático para artistas de la talla de Joaquín Sabina, Fito, o Leiva.

Dirigido por Rodrigo Contreras, presentador y director de RockFM Motel (de lunes a viernes de 20 a 00.00h) contará con las voces más autorizadas del rock español en una interesante tertulia que no dejará indiferente a nadie.

Carlos Narea, Josu García o Javier Gurruchaga no han querido perderse este acontecimiento único y se sumergirán junto a Contreras en el maravilloso mundo de The Beatles y ‘Let it Be’.

Además, el programa definitivo sobre este álbum de leyenda, contará con las voces y la interpretación en vivo de la banda The Details, y de artistas como Carlos Tarque, Alejo Stivel, Aurora García, Jesús Trujillo o Juan Lezada. Ellos mismos han grabado las versiones de la banda junto al reconocido ingeniero de sonido Pablo Pulido “Babe”, nominado a los Grammy Latino, en las maravillosas instalaciones del Estudio Uno de Colmenar Viejo (Madrid).

Todo ello para rendir el mayor homenaje de la radio a un álbum único que salió a la luz casi a la vez que anunciaban su separación. Como todo en el universo de The Beatles, tras una aparente sencillez, el álbum escondía los roces entre los miembros de la banda. A pesar de ello, los de Liverpool no defraudaron con una nueva obra maestra que contenía piezas como “Get Back, Across the Universe” o el tema que daba título al trabajo: “Let it Be”.

“Siempre había pensado que el film original de Let It Be era un poco triste porque trataba de la separación de nuestra banda, pero la nueva película enseña el amor y la camaradería que teníamos entre nosotros”, escribe Paul McCartney en su prólogo para el libro que se incluye en la edición especial de Let It Be.

No te pierdas Let it be 50 años, el especial de este viernes de RockFM Motel. Disponible a partir de las 21h, en la antena de RockFM y por vídeo vía streaming en rockfm.fm, donde también se encontrarán las noticias, historias y contenidos exclusivos del especial.