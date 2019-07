La lección histórica de Herrera al colectivo LGTBI y sus mensajes a Sánchez, lo más visto en COPE

1. La lección histórica de Herrera al colectivo LGTBI por lo sucedido el pasado sábado

Vídeo

Carlos Herrera ha querido lanzar un mensaje directo al colectivo LGTBI. Les ha recordado los orígenes del colectivo homosexual y les ha advertido sobre la incoherencia de vestir con camisetas del Che Guevara.

2.La dura reflexión de Herrera sobre la asistencia de Ciudadanos al Orgullo y las agresiones sectarias

Vídeo

Carlos Herrera ha querido tratar las agresiones que sufrieron el pasado sábado los dirigentes de Ciudadanos que asistían a la marcha del Orgullo, y que tuvieron que abandonar el lugar escoltados. El comunicador se ha preguntado de manera muy directa: ¿Pero qué pintaban ahí? Después ha criticado con dureza las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en las que “alentaba” a las masas a boicotear la presencia del partido de Rivera en la manifestación.

3.Duro revés de Herrera a Pedro Sánchez por pedir al PP que se abstenga habiendo sido 'Míster No es No'

Vídeo

Herrera se mostraba tajante con la actitude Sánchez: "Las mismas artes para presionar y ahora enviar cartas y decir sentido de Estado, podrías tenerlo para convencer a Ciudadanos, pero no quieres. Y ahora quieres que te solventen el problema aquellos a los que tú dijiste no es no, qué parte del no, no entiende y por los cuales llegaste a dimitir de tu escaño. El desahogo ya no puede ser mayor. La caradura no puede ser mayor".

4. El hartazgo de Herrera con Sánchez ante la posible repetición de elecciones: "Es un arrogante incapaz"

Vídeo

A pesar de una hora y tres cuartos de reunión, la quinta entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no hay acuerdo entre ambos líderes para afrontar la investidura del secretario general del PSOE. Todo lo contrario. Las posiciones cada vez están más enfrentadas.

5. La irónica reflexión de Pérez-Reverte sobre esta decisión judicial que no ha pasado desapercibida

Vídeo

El periodista Arturo Pérez-Reverte ha compartido un suceso en su cuenta de Twitter, en el que un joven era condenado a dos años de cárcel por asesinar a un carterista en un forcejeo. El mensaje ya acumula más de mil respuestas en la red social.