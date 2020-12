Jon Uriarte protagoniza la felicitación navideña del Athletic: "El fútbol significa familia"

Estamos acostumbrados a escucharle en 'Herrera en COPE' junto a Carlos Herrera y en 'La Linterna', trabajando mano a mano con Ángel Expósito. Sin embargo, este año marcado por la pandemia de coronavirus también tenemos la oportunidad de escucharle felicitando la Navidad en nombre del Athletic de Bilbao. Jon Uriarte ha sido elegido este año para elaborar el texto y poner la voz de la felicitación navideña del club rojiblanco.

El comunicador de COPE ha locutado un texto que escribió hace once años. "Se lo dediqué a mi padre cuando falleció. Yo tenía quince años", ha indicado Uriarte. Desde entonces se juró "que la siguiente vez que fuera al cementerio sería para dedicarle un triunfo del Athletic". Fue en ese momento cuando Jon supo que el fútbol trasciende al césped. Para él también tiene que ver "con la familia, con los sentimientos". Así es como Jon Uriarte defiende que el Athletic "es una cuestión de familia".

Para Jon Uriarte, el fútbol "forma parte de mi vida como mi familia" y para explicar lo que él siente hacia el club tiene que ahondar en lo que ocurrió para convertirse en socio del club. "Yo quería ser asociado como cualquier niño. Mi hermana también. Mi madre nos hizo socios cuando falleció mi padre a mi hermano y a mí. Le pregunté por qué en ese momento sí y antes no. Ella decía que el domingo era para estar en familia y no se negociaba. Me sorprendió ese cambio de actitud. Me dijo que había meditado y que había llegado a la conclusión de que nuestras vidas podían ser diferentes, pero cada quince días nos veríamos en San Mamés y la familia permanecería unida", ha relatado Uriarte.

"Es nuestro vínculo de unión porque significa familia", ha defendido a colación del Athletic.

El mayor partido: la pandemia

El comunicador ha tratado de elaborar una metáfora, ya que perseguir el balón que corre de un lado a otro sobre el terreno de juego es lo que este año hay que hacer. "O jugamos todos o perdemos el partido. Este partido es contra un maldito virus que nos está matando física y económicamente". Los porteros, los grandes protagonistas de esta felicitación navideña de Los Leones, sirven para representar el partido. "Es más importante que no nos metan goles a meterlos. Por eso el portero, que es la única frontera", ha señalado.

En este sentido, al ser preguntado por cómo definiría esta oportunidad con solo dos palabras, el comunicador de COPE lo ha tenido muy claro: "Honor y responsabilidad".

"Es un honor poder hacerlo a estas alturas y responsabilidad porque no se puede frivolizar y el fútbol a veces es frívolo. Todo lo que tiene que ver con el dinero se frivoliza. Hay que respetar esos sentimientos porque hay muchos", ha defendido Jon Uriarte.

Todos los beneficios, destinados a Cáritas

Jon Uriarte ha querido donar todos los beneficios obtenidos a Cáritas. "Tengo 54 años y me ha llegado en un momento en el que trabajo en COPE, cobro a fin de mes y puedo celebrar la Navidad. Otras personas no tienen esa suerte. Por decencia, he donado el dinero que he ganado con esto a Cáritas", ha revelado el comunicador. "Prefiero que alguien tenga la oportunidad de tener un plato en la mesa", ha sentenciado.