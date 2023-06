Javi Nieves y Mar Amate, padrinos del V Gonzalo Estefanía de Radio Escolar

Javi Nieves y Mar Amate, unas de las voces más populares de la radio musical española, presentadores del programa despertador de Cadena 100 “Buenos días, Javi y Mar”, participarán el próximo viernes 30 de junio, en el fallo y entrega de los galardones de la quinta edición del Premio Gonzalo Estefanía de Radio Escolar, que convoca la Fundación COPE. Tendrá lugar en el ISMIE, Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, ubicado en el madrileño Palacio de Vista Alegre.



Para Javi Nieves, “la radio es un instrumento esencial en la docencia. Debería estar presente en todos los centros educativos, en todos los niveles educativos, incluso en los grados superiores”, defiende. Para el periodista madrileño, la utilización de la radio como instrumento pedagógico en las aulas “fomenta el desarrollo comunicativo de los alumnos, con todo lo que ello implica: fluidez, vocabulario, articulación verbal; potencia el pensamiento crítico, ayuda a que los alumnos piensen lo que dicen y por qué lo dicen, argumentando sus ideas; favorece la escucha, porque es imposible hablar sin escuchar, la escucha activa es necesaria para la realización de entrevistas y de múltiples formatos radiofónicos; potencia el trabajo en equipo, porque la radio no es nunca un trabajo individual, y, por si fuera poco, realizando distintos programas los alumnos aprenden a repartir funciones, a delegar y a depender del trabajo de otros”, concluye.

Mar Amate es igual de entusiasta que su compañero de Cadena 100. “La radio como vehículo para llegar al intelecto y al corazón. La radio me ha servido para aprender y para conmoverme, a partir de ahí todo lo demás. La radio es el reflejo constante de la vida. Escuchar la radio es escuchar al otro, a los otros, aprender de manera activa, pensar sobre lo escuchado. La radio es un órgano vivo que siempre se está moviendo y hace que te muevas a su ritmo”, defiende.

“Debería ser —sentencia Nieves— de obligado cumplimiento para todo centro académico contar con una emisora de radio donde se pudieran desarrollar todos los valores que aporta, porque en España se ha descuidado mucho la oratoria y el debate en la educación”, mantiene.





A Mar Amate no le sorprende nada que la radio atrape a los alumnos, y no falten nunca a clase el día que toca hacerla. “Que la radio llame la atención de sangre nueva es motivo de alegría, pero entiendo que sea así porque no hay nada más orgánico que escuchar la radio”.

Además, en el caso personal de Javi Nieves, al ver a los chavales que hacen radio se mira al espejo: “Yo me reconozco en esos chicos, cuando era un chaval que iba a las puertas de las emisoras de radio y me emocionaba solo con ver a mis locutores favoritos salir de la emisora”.

Frente al resto de ofertas para cubrir el tiempo de ocio, frente a las redes sociales, Mar Amate entiende que la radio sigue jugando con ventaja: “Hay cosas que no cambian, que son las ganas de escuchar, de aprender, de sentir a alguien cerca y esas tres variables son algunas de las muchas que incluye la radio. Aunque haya muchos modelos nuevos de comunicación, la radio es el más auténtico y el más directo. Está y estará, y las nuevas generaciones se siguen acercando porque les da lo que necesitan, entre otras cosas, saber que hay alguien al otro lado”, sentencia.

“En mi experiencia —recuerda Nieves—, siempre, el trabajo con estudiantes resulta motivador y gratificante. Ellos transmiten su entusiasmo por aprender mucho más de lo que nosotros podamos aportar”.

Concluye esta breve entrevista Mar Amate expresando su satisfacción por contar con los jóvenes cerca. “Personalmente —comenta— me pone muy contenta, saber a los jóvenes cerca, saberles escuchando la radio y siendo consciente de que tenemos que crear un producto de calidad y atractivo para que se queden con nosotros. Merece la pena cualquier esfuerzo”.

Y este, el del Premio Gonzalo Estefanía de Radio Escolar, intenta contribuir a esos esfuerzos que defiende y promueve Mar Amate, al intento de extender la radio a las aulas y lograr que los más jóvenes, primero, la descubran y, después, y como consecuencia de ese encuentro, queden atrapados en las redes de su magia. Con Javi Nieves y Mar Amate como padrinos del Premio Gonzalo Estefanía de Radio Escolar, entregaremos los premios que esta quinta edición en el ISMIE, Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, ubicado en el madrileño Palacio de Vista Alegre, el próximo viernes 30 de junio, rodeados de chicas y chicos profundamente enamorados de la radio.