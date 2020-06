La ironía de José Manuel Soto sobre el chalé de Iglesias, entre los momentos más virales de este miércoles

El chalé que la pareja formada por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, tienen en la sierra de Galapagar continúa siendo objeto de polémica.

Primero fue el coste de la misma, en torno a los 600.000 euros, y el hecho en sí de la compra, puesto que Iglesias acababa haciendo, precisamente, lo mismo que había venido criticando públicamente, en mítines y medios de comunicación, de otros políticos.

Luego, la vigilancia permanente de la vivienda por parte de efectivos de la Guardia Civil y, para colmo, con unas condiciones para los agentes muy cuestionadas, y a los que incluso el Gobierno tuvo que instalarles una casetilla con un baño portátil para poder hacer sus necesidades.

Ya a mediados del pasado mes de mayo, con las famosas caceroladas para exigir la dimisión del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias por lo que muchos consideran una nefasta gestión de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, llegó una doble polémica. Primero, por la orden de ministerio del Interior de aumentar el número de agentes para proteger el chalé de Iglesias y Montero. Y segundo, por ordenar el corte de la calle que da acceso a dicha vivienda, permitiéndose tan sólo el paso de residentes e impidiendo el tránsito normal y libre de peatones, que se veían obligados a dar una enorme rodeo.

GALAPAGAR, CASA DEL COLETAS pic.twitter.com/cxm6ocWrVp — juan too (@ordenyley) May 16, 2020

Esta última orden incluía también impedir el paso a los periodistas, algunos de los cuales, como Miguel Temprano, no dudó en denunciar públicamente en redes sociales que esa orden “va en contra de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información y la libertad de movimientos en un país”.

Temprano llegó a asegurar “que es un error brutal por parte del Ministerio del Interior y del responsable de la Delegación del Gobierno”, al tiempo que afirmaba que “esto es Venezuela, lo ha conseguido, este chico lo ha conseguido, el de la coleta”, en clara alusión a Pablo Iglesias, a quien deseó que “ojalá lo veamos sentado en un tribunal, porque esto nos lo tiene que explicar”.

Y ahora, porque el despliegue de agentes de la Guardia Civil en los alrededores del chalé de Iglesias continúa, como hoy mismo ha denunciado a través de su cuenta oficial de Twitter el cantante José Manuel Soto, pero, además, con una presencia de agentes fuera de lo normal.

De hecho, en la fotografía que Soto comparte se puede apreciar casi una treintena de agentes de la benemérita, justo a la entrada de la calle donde se encuentra la vivienda del vicepresidente. De ahí que el cantante indique que “ni Franco tuvo jamás semejante escolta...”.

La casa d Pablo Iglesias, ni Franco tuvo jamás semejante escolta... pic.twitter.com/ZkV0NepG6V — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) June 10, 2020

Este importante despliegue, ya fue denunciado hace unos días por Jucil, la Asociación Profesional de Guardia Civil, a través de un vídeo donde contaban “11 vehículos oficiales con 22 guardias civiles y otros dos en el chamizo. El impresionante y desmesurado despliegue de seguridad que se presta en la mansión del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias”.

�� 11 vehículos oficiales con 22 guardias civiles y otros dos en el chamizo.



El impresionante y desmesurado despliegue de seguridad que se presta en la mansión del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias.#EquiparacionYa#ProhibidoRendirse#ProhibidoOlvidarpic.twitter.com/z6BOgPysHH — Jucil Nacional (@jucilnacional) June 9, 2020

Escribió Jorge Manrique en su famosísima obra ‘Coplas a la muerte de su padre’ que nos parece que “cualquiera tiempo pasado fue mejor”. Una percepción de la realidad que a veces tenemos cuando el presente que vivimos no va como nos gustaría.

UN CHISTE DE GILA PARA EXPLICAR LA HISTORIA DE ESPAÑA

El panorama que tenemos ante nosotros hoy en día en muchísimos ámbitos de la vida, nos tienta sin duda a mirar al pasado, buscando si estábamos mejor. Aunque si lo hacemos, ojo que nos puede pasar como al reconocido director de cine Alex de la Iglesia que, tras encontrarse con un chiste de Gila en la portada del número 50 del semanario ‘Hermano Lobo’, publicado el 21 de abril de 1973, con Franco aún vivo, asegura que “este chiste de GILA lo explica todo. La historia de España, el conflicto constante. El absurdo”.

Y no está falto de razón el autor de películas como ‘Perfectos desconocidos’, ‘El Bar’, ‘Crimen ferpecto’, ‘Los Crímenes de Oxfor’ o ‘La comunidad’, entre otras muchas. Sólo hay que ver cada día, desde hace un tiempo, la información sobre política en cualquier informativo de televisión o medio de comunicación digital o escrito.

Este chiste de GILA lo explica todo. La historia de España, el conflicto constante. El absurdo. pic.twitter.com/a5hEEl6eQ9 — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) June 10, 2020

Políticos que se tiran los trastos a la cabeza; que pierden las formas sin importarles dónde estén; acusaciones de todo tipo y cariz; el ‘y tu más’; errores por los que nadie asume responsabilidades jamás; políticos para los que el fin justifica cualquier medio. Y así podríamos seguir y seguir.

De hecho, perfectamente podríamos extrapolar a otras épocas de la historia de nuestro país a quienes nos gobiernan en la actualidad y casarían perfectamente si no fuese por las ropas y por los medios tecnológicos que usan.

No deja de resultar curioso ver como algunos hablan de la Guerra Civil y de Franco, cuando han nacido décadas después de que el dictador estuviese bajo una losa de hormigón, mientras pasan de puntillas por el terrorismo de ETA, que ha dejado más de 800 muertos y ha estado activo hasta hace sólo 9 años.

Es sorprendente ver con la facilidad que ahora se acusa de fascista a todo el que no acepte a pies juntillas las ideas que profesa, o hablan de los atroces crímenes Hitler y el nazismo pero no de los Lenin y el comunismo, en una preocupante memoria selectiva e interesada, de quienes no comprenden que tan mala y criminal fue la dictadura de Pinochet como las Castro o Chávez.

Que en pleno siglo XXI, cuando aún luchamos por vencer la pandemia del coronavirus que ha dejado más de 40.000 muertos en España, tengamos que escuchar a diario,de quienes se supone que nos tienen que ayudar a salir de ésta situación, que hay quien apoyaría un golpe de estado en nuestro país, es para estar más que preocupados.

Por eso, como Alex de la Iglesia, no podemos pensar más que esta es “la historia de España, el conflicto constante. El absurdo”.

J.J. Guillén / EFE

El Congreso de los Diputados ha votado hoy el Ingreso Mínimo Vital, aprobado hace algo más de una semana por el Consejo de Ministros. Una de las medidas estrellas de la coalición de gobierno PSOE-Podemos. Tras sacar adelante la votación, tanto los diputados socialistas como los de la formación morada, se han puesto en pie para aplaudir.

LA FOTO DE ERREJÓN QUE HA SORPRENDIDO

En ese momento se ha registrado una imagen muy curiosa. Íñigo Errejón, quien en otro tiempo fuese mano derecha de Pablo Iglesias en Podemos, y hoy líder de Más País, sentado en su escaño, con la mirada perdida y aplaudiendo muy tímidamente. Algo que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.