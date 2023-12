Iñigo Quintero se sincera con Javi y Mar sobre el directo más complicado: "Estaba muerto de miedo"

Es el cantante más escuchado del momento. El número 1 a nivel global desde hace un par de meses. ¿Quién le iba a decir a Iñigo Quintero que ese ‘Si no estás’, que lanzaba en otoño de 2022, iba a pegar el pelotazo este 2023? Joven, con mucho talento y, también, tímido. Mucho. Quizás por eso no había concedido una entrevista, con entidad de tal, hasta este lunes. El coruñés se sentaba en ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’ para charlar con Javi Nieves y Mar Amate, donde podíamos conocerle un poco más en profundidad. Empezando porque no le gusta lo más mínimo madrugar, pero bueno, este madrugón se lo iba a dar igualmente para ir a la universidad.

Reconoce que no se ha escuchado aún en la radio y que, depende del momento, la tararea por dentro cuando suena en algún sitio en el que esté. Una de las preguntas más recurrentes en Google es la de qué trata esta canción. "Yo creo que da exactamente igual de qué trate. Cada uno tiene que darle el significado que más le guste. Creo que es lo más chulo de esta canción. Me han llegado mensajes de gente que se la ha dedicado a su pareja, a la fe… A lo que se lo haya dedicado yo, da exactamente igual”, era su respuesta.

La siguiente pregunta era más que obvia: ¿por qué no había hablado hasta ahora? "Pues no lo sé muy bien. Imagínate que, de repente, estás en casa y te conocen tus amigos y tu familia, y de repente eres el número 1 en Spotify. Tenía que digerirlo". Unas palabras con mucho sentido. Y añadía sobre cómo ha sentido este auténtico tsunami que le ha envuelto: "Bien, normal, he intentado que mi vida siga siendo exactamente la misma. Flipando bastante, pero yendo a la uni por la mañana, últimamente un poco menos, pero normal".

El momento del 'boom'

“La canción la saqué el año pasado y fue este verano que empezó todo a hacerse viral por TikTok. Vosotros lo habéis visto al final del todo, pero a finales de verano me empezaron a mandar un montón de vídeos. Yo no tenía ni TikTok y me metí y me decía: ‘¿Qué está pasando aquí?’”, contaba sobre cómo fue ese pasito a pasito hasta llegar a donde ahora está

Por supuesto, había que saber cuáles fueron sus sentimientos al subirse, por primera vez, al escenario del WiZink Center. Lo hizo en nuestro CADENA 100 Por Ellas, y esta era su respuesta sincera -que también puedes escuchar de su boca en el vídeo que ya tienes en el YouTube de CADENA 100 y bajo estas líneas-. "Estaba muerto de miedo, casi me da algo. Impresionado al ver que todo el mundo se sabe la canción. Es verdad que, cuando tocas, vas con unos cascos que te aíslas y no te enteras de mucho. Luego vi los vídeos y flipé. Una vez que estás ahí, ya no hay marcha atrás".

Iñigo, que reconoce que lo complicado es el antes y el después de la actuación, se unirá a nosotros de nuevo. Porque, tal y como se encargaba de verbalizar Javi Nieves, estará con nosotros en los Premios '¡Buenos días, Javi y Mar!' del próximo 14 de diciembre en los Cines Capitol de Madrid a partir de las 20.00.

Las canciones que tiene ya, cómo está dando los pasos para que su carrera cuente con unos cimientos sólidos o sus debilidades y fortalezas, todo a golpe de clic en esta entrevista que ya es historia de la música y que ha tenido lugar en CADENA 100, la casa de la mejor variedad musical. Como este 'Si no estás' que ha conseguido descubrirnos a un chaval tímido que irá soltándose, porque le queda mucho camino por delante.