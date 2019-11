Herrera: "Si Sánchez reconoce a Cataluña, abre el cerrojo de la independencia", entre los sonidos del día

En su editorial de este martes, Herrera ha analizado la imposición del PSC, que ha exigido que Cataluña sea una nación y el peso de socialistas catalanes en el próximo Ejecutivo. Según ha dicho el comunicador, "si Sánchez reconoce a Cataluña como nación, abre el cerrojo de la independencia".

Además, ha sido entrevistado el abogado del exconsejero Forn, condenado por el procés, que ha dicho que "con la ley en la mano, ya tendría que estar clasificado de tercer grado". Javier Melero ha presentado su libro 'El encargo' y ha dicho que el independentismo "no amarró el poder del Estado", núcleo de la rebelión.

El toque de humor lo ha puesto una oyente, que ha confesado su admiración por María José Navarro y le ha lanzado un aviso a Herrera: "Por mi Mari José mato".

Además, hablamos con el tenista Roberto Bautista en 'El Partidazo de COPE' un día después de ganar la sexta Copa Davis de España y tras ser el protagonista después de la muerte de su padre durante la semana y jugar el primer punto de la final del domingo: “Ha sido un fin de semana inolvidable. Antes guardaba todo pero como se acumula todo, no sabes qué hacer. Hoy en día sí me gusta tenerlo todo”.

Por otro lado, 'La Noche de COPE' ha entrevistado al rapero Nach. “Estás a punto de mirar por mis ojos, de unir tu rostro al mío generando un ser nuevo. Me parece una idea maravillosa, y a ti también debe parecerte bien porque si no, no estarías aquí.” Estos son los primeros versos que uno se encuentra cuando abre el libro “Silencios vivos”. Unos versos, que conforman el manual de instrucciones para leer este poemario.

Su autor empezó a escribir rimas en los cuadernos del colegio. Hoy, es uno de los mayores representantes del rap en nuestro país y fuera de él. Con temas como “El idioma de los Dioses” o “Efectos vocales” o “Me llaman” ha conquistado al público más allá de nuestras fronteras. Y es que ha llegado a estar nominado a los Grammy latinos y a los premios MTV. Ahora, sus letras las plasma por segunda vez en forma de libro. En esta madrugada del martes ha trasnochado para atendernos.

Para terminar, 'Poniendo las Calles' aborda la soledad de los mayores, uno de los grande dramas de nuestro tiempo. En España, la sufren especialmente las mujeres como Manoli, que sin hijos, enviudó hace tres años y ahora, a sus 84, vive completamente sola. O Encarna, que tiene 90 y solo ve a su familia una vez al mes porque todos residen fuera de Madrid.

Como ellas hay muchos casos. Solo en la capital, se estima que 165.000 personas mayores de 65 años viven solas. Por eso nos fijamos en una iniciativa muy bonita que esta Navidad ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital. Durante estas fechas se van a organizar visitas acompañadas al Belén municipal de Cibeles para más de 800 personas mayores. Todos ellos tendrán acceso premium al Palacio y además de ver el Nacimiento, visitarán gratuitamente la terraza y admirarán las vistas panorámicas de la ciudad.

Para acceder a esta actividad van a tener prioridad aquellos que demuestren tener escasa red social y familiar. Por este motivo no hay que inscribirse. Las empresas que tratan con estos ancianos y conocen su situación particular serán los que den la lista de los afortunados. Estamos convencidos de que estas visitas no van a cambiar la vida de estas personas, pero sí que van a aliviar su soledad en estas fechas. Es poner un granito de arena que buena falta hace en estos tiempos. Tenemos que ayudar mucho a los mayores que lo dieron todo por nosotros. Es momento de devolverles el gesto.