Herrera recuerda el toque de atención de Scholz a Sánchez, entre lo más leído

Hoy hace un día de martes, ¿esto qué es? Pues que hace un día de martes, que es martes, mayormente, que es el 18, 18 ya, hemos pasado la mitad del mes de enero con creces y, de acuerdo, estoy dispuesto a negociar con usted que hace algo de frío en alguna parte de España. Es una sensación más que otra cosa porque ha habido heladas esta noche y habrá gente que se despierte y de repente sale a la calle y dice , oye que frío, que frío, que frío. Pues, mire usted no no tanto. No tanto, sobre todo, porque es un día de cielos despejados en todas partes menos en Canarias.

Margarita del Val no ve a ómicron un rival más débil que anteriores variantes del coronavirus. En una entrevista este martes en "Herrera en COPE", la viróloga del CSIC ha asegurado que como mucho es "un 25%" más leve que Delta y su poder agresivo sólo ha disminuido gracias a que gran parte de la sociedad está vacunada.





En las últimas semanas, ómicron se ha convertido en un compañero de viaje de dudosa complicidad, que ha conseguido volver a encender las alarmas de las máximas precauciones ante lo que se nos viene encima. Los contagios no dejan de ascender y las alarmas se mantienen encendidas en busca de una bajada de la curva que pueda permitir hablar de gripalización de este virus.





La eurodiputada popular maltesa Roberta Metsola fue elegida este martes presidenta del Parlamento Europeo, lo que le convierte en la tercera mujer en presidir esta institución en su historia.

Metsola, de 43 años, alcanzó la mayoría absoluta necesaria para hacerse con el cargo en primera ronda, con 458 votos, mientras que la sueca de Los Verdes Alice Bah Kuhnke obtuvo 101 y la española de la Izquierda Sira Rego 57.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) descenderá mañana, miércoles, un 4,2 %, para situarse en 213,16 euros/megavatio hora (MWh), según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).

El precio mayorista de la luz bajará por segundo día consecutivo, pero seguirá situándose por encima de la barrera de los 200 euros/MWh, una cifra que se ha superado todos los días desde el 9 de enero.