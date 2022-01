Coronavirus: ¿Por qué algunas personas no se contagian?

En las últimas semanas, ómicron se ha convertido en un compañero de viaje de dudosa complicidad, que ha conseguido volver a encender las alarmas de las máximas precauciones ante lo que se nos viene encima. Los contagios no dejan de ascender y las alarmas se mantienen encendidas en busca de una bajada de la curva que pueda permitir hablar de gripalización de este virus.

A pesar de que los casos se multiplican y no dejamos de conocer a personas cercanas experimentando de primera mano lo que es este virus; existe otro grupo de gente que increíblemente consigue burlar los ataques de cada cepa de este maldito coronavirus. Son los llamados inmunes, la gente que ha logrado evitar por todos los medios caer en las garras de este virus; pero, ¿cómo es posible?

Mediante diferentes pesquisas realizadas, se ha propuesto a diferentes personas a un análisis de su genoma para tratar de descifrar su mecanismo celular. Actualmente, participan 14 españoles en el estudio y no han sido escogidos por ninguna característica especial. Solo debían cumplir un requisito: no tener anticuerpos y no estar vacunados. Gracias a estos análisis, podría descubrirse un nuevo elemento que abriera las puertas a una nueva fase dentro de la inmunidad global ante el virus.

Así se transmite el virus

Un estudio ejecutado por la Universidad de Bristol (Reino Unido) sobre la transmisión del coronavirus por el aire apunta que el patógeno pierde el 90% de su capacidad de infección en sus primeros 20 minutos tras la exhalación. Es más, los autores sostienen en su estudio que la mayor pérdida de capacidad de infección sucede en los cinco minutos iniciales.

En una entrevista en "The Guardian", el autor principal del estudio confirma que el mayor riesgo de exposición "es cuando estás cerca de alguien", aunque no minimiza que sucedan contagios en los espacios mal ventilados. Es decir, que en un bar es mucho más sencillo contagiar a los comensales de tu mesa que al resto de clientes del establecimiento, aunque el riesgo no es cero. Por este motivo, Jonathan Reid enfatizó en la necesidad del uso de mascarillas y de reuniones breves cuando las personas no pueden distanciarse mucho físicamente. "Cuando te alejas, no solo se diluye el aerosol, sino que también hay menos virus infeccioso porque el virus ha perdido efectividad (como resultado del tiempo)", explica. La investigación, eso sí, se ha hecho con alfa y dos variantes locales de Reino Unido en aerosoles, y ahora comenzarán a experimentar con ómicron.

La capacidad de infección también depende de los factores del ambiente en el que nos movemos. Por ejemplo, cuando la humedad está por debajo del 50% (como el que se encuentra en muchas oficinas), el virus pierde la mitad de su inefectividad en apenas cinco segundos. Tras ello cae de una forma más gradual, alrededor de un 19% en los siguientes cinco minutos. Por contra, con una humedad del 90% (similar a un baño de vapor), la caída en su capacidad es más gradual, sobre un 52% una vez pasados cinco minutos, cayendo al 10% tras veinte minutos. Por esa razón, también enfatizó en la necesidad del uso de mascarillas y de reuniones breves cuando las personas no pueden distanciarse mucho físicamente. "Cuando te alejas, no solo se diluye el aerosol, sino que también hay menos virus infeccioso porque el virus ha perdido infectividad (como resultado del tiempo)", sostiene.