Herrera analiza la "legitimidad" de la moción de censura de Vox, entre lo más leído de este lunes

Audio

Carlos Herrera ha comenzado su columna semanal pidiendo una responsabilidad a los ciudadanos; en una semana en la que España puede alcanzar el millón de contagiados por la covid-19.

En este sentido, el periodista se ha escandalizado por "las escenas que se producen" en diversos puntos de España. "Es desolador", ha sentenciado, y por eso ha señalado que el toque de queda que ya se plantea por algunos sectores puede ser la clave para evitar estas imágenes. "La responsabilidad individual es fundamental, pero el toque de queda ha evitado algunos jolgorios. Igual sí que dicen a partir de las 22:00 a casa porque si cerramos los bares para ir a la calle... algunos están demostrando ser egoístas", ha dicho en este sentido.

La viróloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, ha explicado este domingo en el programa 'El Objetivo' de La Sexta su opinión sobre las vacunas que están en marcha para combatir la covid-19 y otras cuestiones relativas a las pandemia.

En estos últimos meses hemos sido testigos de cómo diversas farmacéuticas han ido dando grandes pasos en la lucha contra la covid-19, un virus que en nuestro país se ha llevado a más de 50.000 personas y que ha supuesto un confinamiento en el país. Sin haber llegado a superar del todo la primera oleada y con las consecuencias económicas que se prevén, todas las miradas estaban puestas en que llegara una vacuna antes de finales de año.

Vídeo

¿Usted cómo cree que en Navidad vamos a vivir esos días en los que de aquí para allá, a casa de este o del otro, el otro viene a vernos, unos regalos, una zambomba o una festividad, un salir a la calle, una cabalgata, un belén viviente?

¿Usted cómo cree que vamos a llegar con esta progresión de casos que estamos viviendo del covid, con algunos lugares de España, particularmente Barcelona, Salamanca, Granada, Madrid, donde ciertamente la combinación mortal de progreso del virus y de encogimiento de la economía están pintando cada día un programa más sombrío. Usted me pedirá, a lo mejor, que no sea cenizo, no se trata especialmente de ser cenizo, de lo que se trata es de no ponerse una venda en los ojos.

Vídeo

Seguimos a vueltas con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que si Europa cierra el grifo, si Sánchez engañará a todo el mundo, que si el PP se está pasando, que si los socios de Sánchez impondrán a sus vocales, pero ¿Y los jueces? ¿Y los fiscales? ¿Alguien se ha puesto en el lugar de esos empleados públicos que se han tirado estudiando toda la vida, desde chavales?

¿Cómo deben sentirse los jueces de instrucción (no sólo Marchena o García Castellón, que también) me refiero al juez de guardia esta madrugada en Plaza Castilla, o un fiscal del Supremo o un fiscal de violencia machista de cualquier juzgado de España o los jueces de menores de cualquier juzgado.

Audio

La espectacular caída de la economía española en el primer semestre a causa del confinamiento y del parón de la actividad, se ha agravado más con un penoso verano en el que las pocas expectativas turísticas se han evaporado. Si cada año, a partir de julio, nuestra economía se acelera, este nefasto octubre de 2020, Don Carlos, nos vuelve a sumergir en un oscuro túnel y el postrer trimestre, de tradicional exultación prenavideña y euforia navideña, se torna pesaroso, atisbando unas Navidades duras con la mosca cojonera del Brexit rondando. España está en situación de máximo riesgo con desplome de la demanda agregada, fuerte reducción de ingresos y del consumo de las familias y destrucción de empleo y las exportaciones de bienes y servicios comprimidas.