La advertencia de Herrera sobre la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez

Carlos Herrera ha comenzado su columna semanal pidiendo una responsabilidad a los ciudadanos; en una semana en la que España puede alcanzar el millón de contagiados por la covid-19. En este sentido, el periodista se ha escandalizado por "las escenas que se producen" en diversos puntos de España. "Es desolador", ha sentenciado, y por eso ha señalado que el toque de queda que ya se plantea por algunos sectores puede ser la clave para evitar estas imágenes. "La responsabilidad individual es fundamental, pero el toque de queda ha evitado algunos jolgorios. Igual sí que dicen a partir de las 22:00 a casa porque si cerramos los bares para ir a la calle... algunos están demostrando ser egoístas", ha dicho en este sentido.

Y para eso ha puesto el ejemplo de todos los casos de cáncer de mama que se han dejado sin atender, al igual que todos los fallecidos de covid-19 que murieron en soledad. Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama y ayer la Comunidad de Madrid rindió homenaje a los que murieron a causa de la pandemia, pero especialmente a los que lo hicieron en soledad. En este sentido, Herrera ha recordado que todavía hay "60 cadáveres de soledad total" sin que nadie haya preguntado por ellos. "Terrible", ha sentenciado.

El peligro que puede tener la moción de censura

En clave política ha hecho un avance de los dos principales temas que van a estar en agenda esta semana en el Congreso de los Diputados y a la que asistirá Pedro Sánchez. "Esta semana se seguirá informando, debatiendo, y peleando por dos grandes asunto: la renovación del CGPJ y la pretensión del Gobierno de Sánchez de hacerse con todo lo que pueda, con todo lo que pueda".

El segundo tema, ha explicado Sánchez, es la moción de censura presentada por Vox en el mes de julio y que se celebrará esta semana. Sobre esta el periodista ha recalcado que es "es legítima", pero ha advertido del peligro que esta podría traer.

"No puede salir por números, y lo que puede conseguir es fortalecer a Sánchez. Las fuentes socialistas a poco se te acercan al oído te susurran que están encantados, que es un regalo porque la papeleta gorda la tiene el PP. No saben si abstenerse o votar que no, eso es lo que dice Martínez-Almeida. El PP tiene una posición complicada, quiere marcar perfil propio respecto a Vox. No deja de ser significativo que en una moción de censura el intríngulis esté en el relato que dejen las diferentes facciones de la derecha de puertas adentro, para su propio autoconsumo".

