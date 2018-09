Carlos Herrera: "Con el gobierno de Sánchez me ha venido Dios a ver"

Carlos Herrera y Ángel Expósito presentaron este jueves las nuevas temporadas de sus respectivos programas en la gala de Grupo COPE y TRECE de inicio de curso. Para Herrera será su cuarto año al frente de "Herrera en COPE". Expósito, mientras, debuta en "La Linterna".

Herrera asume esta nueva temporada con el reto de seguir sumando oyentes después de lograr el pasado año su récord de audiencia. "Yo no quiero aguar fiestas, pero soy poco amigo de los datos. Me los he creído relativamente. Lo que importa son las tendencias y lo que importa es el resultado tanto en influencia como en rentabilidad. Hay que trabajar para la satisfacción de quienes nos contratan y nos escuchan. Este año, el compromiso es seguir creciendo como todos. No hay tope nunca. La ambición no debe descartar la posibilidad de seguir subiendo", dijo ante una audiencia que recibió con un gran aplauso su saludo torero al subir al escenario.

Herrera también reconoció que el cambio del gobierno en España puede ser un buen impulso para conseguir nuevos oyentes. "Yo no te niego que con la moción de censura y el gobierno de Sánchez me ha venido Dios a ver. Porque es una época de mucha información, mucha efervescencia. Y tratando con respeto y cariño todas las opciones políticas, la vigilancia de un gobierno en dificultades va a ser entretenida. Y también contarlo. Y las diferentes elecciones que vamos a tener", dijo.

Expósito, por su parte, ha exhibido que vive en COPE puesto que entra en antena por la mañana, por la tarde y luego por la noche presentando 'La Linterna'. "Vamos a intentar hacer una radio más entretenida. Vamos a informar mojándonos, pero divirtiéndonos también. Queremos que el micrófono de COPE esté en la calle lo más posible. Yo ya estoy deseando coger un avión para irme lo más lejos posible. Queremos ir a África, queremos entrar en Venezuela para contar el drama y contar las cosas desde el lugar de la noticia"