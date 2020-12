Escucha ya ‘2020, un año corto', un podcast original de COPE

A punto de concluir este año dominado por el coronavirus, COPE estrena el podcast ‘2020, un año corto’. En él personalidades como el jurista Antonio Garrigues Walker o el filósofo Javier Gomá dan respuesta al conjunto de interrogantes que nos ha arrojado la COVID-19 sobre el bien común, sobre la individualidad o sobre si la Humanidad es capaz de aprender algo en este tipo de situaciones.

Por primera vez, la emisora navega en este formato entre el ensayo sonoro y el documental narrativo. En el ecuador de lo que algunos vaticinan que terminará en otoño del próximo año, el periodista Andoni Orrantia aprovecha para dibujar por ejemplo, cómo deberían ser las ciudades tras el coronavirus. Entre otros destinos, viajará hasta Pontevedra y Madrid. A Galicia lo hará para conocer de primera mano cómo se ha convertido esa ciudad en un escenario sin coches. En los últimos años ha recuperado el 70% del espacio público que antes estaba destinado a los vehículos. En Madrid hablará con el arquitecto José María Ezquiaga y comprobará cómo una urbe de más de 6 millones de habitantes puede poner en valor de otra manera el espacio público tras la pandemia.

“2020, un año corto no habla de futuro. No. Habla de repensar el presente. De las cosas que ya no son lo que eran por esa incertidumbre que se ha instalado en el ambiente. Y lo hacemos saliendo a la calle, con grandes invitados y contando grandes historias con nombres y apellidos. Queremos que el oyente se haga las preguntas correctas, no las que nos trasladan los políticos”, asegura el director y guionista del podcast, Andoni Orrantia.

Durante los 63 minutos que dura, el oyente conocerá a Beatriz Guasch, comandante que en el primer confinamiento tuvo que pilotar desde Madrid y hasta Bilbao con un solo viajero un avión con capacidad para 180; a Antonio Morales, un emprendedor ecuatoriano que aprovechó la pandemia para montar su propia empresa invirtiendo más de 100.000 euros y a Leo Urrutia, un cooperante madrileño que con 29 años y en medio del coronavirus, decidió dejarlo todo y marcharse a ayudar a Kenia. Allí la vida le tenía preparada una sorpresa.

2020, un año corto también es una oportunidad para reflexionar de manera sosegada sobre el modelo productivo de España de la mano del economista, José Ignacio Conde Ruiz; para ahondar sobre cómo debería ser nuestro sistema sanitario con la que fuera consultora de la Organización Mundial de la Salud, Beatriz González o para saber qué era un museo prepandemia y qué es ahora que la COVID-19 les ha descuadrado las cuentas, ha reducido el número de visitantes de forma presencial, pero al mismo tiempo ha aumentado los usuarios en sus páginas web. El diseño sonoro del podcast ha corrido a cargo del realizador Juan Antonio Fernández Machado y la producción de Valle Higueras y Javier González.