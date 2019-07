La dura carta contra los medios de una de las espeleólogas rescatadas, lo más leído en COPE.es

1. La durísima carta de una de las espeleólogas rescatadas en Cantabria contra los medios de comunicación

Vídeo

Las tres espeleólogas a las que se buscaba desde el pasado domingo en la cueva cántabra Cueto-Coventosa salieron este lunes por su propio pie y acompañadas de los miembros del equipo de rescate y efectivos de la Guardia Civil. Las tres mujeres, dos de Barcelona y otra procedente de Vinaroz (Castellón), entraron el sábado a las 12:20 horas en la cueva situada en el municipio de Arredondo. La búsqueda se inicio en la tarde-noche del domingo, después de que un compañero suyo diese aviso de que no habían salido a la hora prevista. Las espeleólogas agradecen la labor de los servicios de Emergencia y del dispositivo de espelo-socorro. Sin embargo, critican la labor de los medios en una carta pública escrita por una de ellas.

2. El inesperado comentario de Antonio García Ferreras sobre Herrera desde los estudios de COPE

Vídeo

Antonio García Ferreras ha visitado esta semana los estudios centrales de COPE, en Madrid. Bajo el cartel de 'Estudio Antonio Herrero', el periodista fue entrevistado por Juan Antonio Alcalá en La Contraportada de 'El Partidazo de COPE'. Una entrevista en la que hubo muchas preguntas, de todo tipo, y aquí pudimos conocer la parte más personal e íntima del presentador de 'Al Rojo Vivo'.

“¿Te sigue gustando la radio? ¿Oyes todas? ¿Esta la escuchas?”. Así fue el comienzo de una entrevista que se convirtió en una charla entre dos compañeros de profesión. Ferreras asegura que le sigue “apasionando” la radio. “Me engancho todos los días. Intento hacer mucho 'zaping' radiofónico siempre que puedo”, ha explicado. “Hago un rápido repaso por SER, COPE y Onda Cero”.

3. La inesperada respuesta que se ha llevado Ramón García en su concurso del jamón

El reconocido presentador de televisión Ramón ha sufrido una inesperada reacción en uno de los concursos más reconocidos de su programa en la televisión pública de Castilla-La Mancha. García, junto a su compañera, Gloria Santoro, estaban realizando el concurso conocido como “Ramón, ¿me regalas un jamón? Que consiste en llamar de forma aleatoria a un número de teléfono manchego para que el concursante, elegido al azar, responda, nada más descolgar, con la respuesta “Ramón, regálame un jamón”. En esta ocasión, la concursante no ha contestado de forma correcta, cosa que suele pasar. Pero la clave de la llamada llegó justo después.

4. Antonio García Ferreras: "Me llevo muy bien con Florentino Pérez; su llegada fue un milagro para el Madrid"

Vídeo

En la entrevista realizada en COPE esta semana, el presentador de La Sexta, Antonio García Ferreras, hizo referencia a la etapa en la que trabajó en el Real Madrid, donde labró una gran relación con su actual presidente, Florentino Pérez: "Es bueno que diga que no me llevo bien con Florentino Pérez, sino que me llevo muy bien. La relación va más allá de lo que es Presidente del Real Madrid – Responsable de una cadena informativa. Es una de las personas con las que más se discute. Tenemos una relación que trasciende lo profesional, he trabajado con él, es un tipo por descubrir y he aprendido mucho con él".

5. El baño de realidad de José Manuel Soto a Carlos Bardem por su opinión sobre la investidura

De sobra son conocidas las posiciones izquierdistas del célebre actor Carlos Bardem. En las últimas horas, ha hecho referencia al bloqueo político existente en España como consecuencia de la falta de acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar una mayoría estable en el Congreso de los Diputados que permita al primero gobernar. Bardem ha afeado a los líderes del PSOE y de Podemos la actitud de ambos.

Unas declaraciones que ha contado con la respuesta de uno de los artistas más reconocidos del país, el cantante sevillano José Manuel Soto, que no ha dudado en puntualizar las afirmaciones del actor: "¿Podemos es progreso Carlos? Dime un ejemplo de un régimen comunista que haya progresado en algo, ¿Cuba?; ¿Venezuela?; ¿Corea del Norte? No hay progreso sin iniciativa privada, comunismo es ruina y opresión, está mas que demostrado..."