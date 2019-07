Antonio García Ferreras: "Me llevo muy bien con Florentino Pérez; su llegada fue un milagro para el Madrid"

Este miércoles, 17 de julio, visitó La Contraportada de El Partidazo de COPE Antonio García Ferreras, periodista de 'La Sexta', un hombre que se define "de espíritu rojo, aunque pienso que los colores no tienen exclusividad sobre la verdad. Soy del color de mis hijos, sobre todo", afirmó en la entrevista mantenida con Juan Antonio Alcalá.

Presenta 'Al Rojo Vivo', programa de análisis político en el que ha hecho del 'pactómetro' una seña de identidad: "La política hay que hacerla atractiva, y todo transcurre a un ritmo vertiginoso".

Su apuesta para la primera investidura de la presente Legislatura es que "escuchando a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias crees que no sale. Todo apunta, a esta hora, a que es imposible. Y yo creo que puede haber un sorpresón..." Y añade: "Al espíritu de La Sexta, cuantas más elecciones, mejor; pero este país ya merece un poquito de sosiego. Las buenas democracias son las que son un poco aburridas".

VUELVE A ESCUCHAR AQUÍ LA ENTREVISTA A GARCÍA FERRERAS EN 'EL PARTIDAZO DE COPE'

Es buen oyente de radio: "De todas, hago mucho zapping radiofónico, es lo que te permite estar informado al minuto. Cope, también la escucho. Carlos Herrera me parece un artesano delicadísimo de la radio".

En una etapa anterior, trabajó en el Real Madrid, donde labró una gran relación con su actual presidente, Florentino Pérez: "Es bueno que diga que no me llevo bien con Florentino Pérez, sino que me llevo muy bien. La relación va más allá de lo que es Presidente del Real Madrid – Responsable de una cadena informativa. Es una de las personas con las que más se discute. Tenemos una relación que trasciende lo profesional, he trabajado con él, es un tipo por descubrir y he aprendido mucho con él".

Cree que, pese a todo, no tiene la influencia necesaria sobre la opinión del presidente madridista: "Florentino tiene equipo y capacidad suficiente para no precisar de mi creatividad. Es un visionario del fútbol, cambió la historia del Real Madrid. Fue un milagro para el club, no sé dónde estaría si no aparece cuando apareció. Como aficionado, tengo mi alineación. Yo no tengo la capacidad de influir sobre los fichajes de Florentino, pero siempre defenderé a Zidane", afirmó.



MIRA LA ENTREVISTA A GARCÍA FERRERAS EN VÍDEO

En ese sentido, defiende el momento extradeportivo que atraviesa el Real Madrid: "Este equipo está empezando a hacer la regeneración que le faltaba. Ahora, creo que es imposible que venga Mbappé. Catar es una nación potente que también usa el PSG como símbolo de su diplomacia internacional. Da igual lo que le ofrezcas, le sobra el dinero. En el futuro, es muy, muy, muy difícil que venga".

Defiende La Sexta como "una televisión progresista, no voy a engañar a la gente diciendo que vamos a ser objetivos. Hay una línea editorial de centro-izquierda. Es no quiere decir que yo forme parte de la estrategia de algún partido. Ninguna ideología tiene la exclusiva sobre la verdad. Invitamos por igual a todos los partidos, pero unos van y otros, no", en alusión a las quejas de que figuras como Pablo Iglesias participa demasiado.

No tiene redes sociales, intenta "inmunizarme de los confidenciales", como también "de las audiencias. Yo a mi equipo siempre le digo que hay que hacer lo que tenemos que hacer sin pensar en la audiencia del día siguiente".

Su apuesta por el periodismo parte de "la pasión, es lo que da sentido a tu vida. El periodismo es duro, y sólo precisa de pasión. La vida es demasiado corta como para no ser sinceros. La vida hay que comérsela a bocados. Es la única manera de entender esto".