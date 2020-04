El desternillante viaje al supermercado durante el confinamiento: “Me quedo sin huellas dactilares”

El humorista Álex Clavero, lleva semanas sacándonos una carcajada con sus locas anécdotas durante la cuarentena en El Pirata y su Banda de RockFM. Desde la surrealista conversación de dos cajeras de supermercado hasta la peculiar forma de celebrar el cumpleaños de su hija, ahora que no pueden salir de casa. En esta nueva ocasión el Francotirarock se atreve a narrarnos el desternillante viaje cada vez que necesita ir a hacer la compra, ahora que hay medidas estrictas de higiene y prevención para frenar la propagación del coronavirus.

“El otro día salí a hacer la compra, pero bien: con mi mascarilla, mis guantes, me puse una gorra, las gafas de soldar... Me veía con todo el material para atracar un banco”, arrancaba Clavera su peculiar monólogo.

¿SIN CESTA? ¿SE CREEN QUE VOY A COMPRAR 3 KIWIS?

“He intentado cumplir todas las normas, pero no es fácil”, lamentaba el Francotirarock. “Primera norma: no coger el carro o cesta. ¿Pero esta gente que se cree? ¿Que voy a por tres kiwis? Si voy a por las reservas, como si no tuviera provisiones que, de hecho, no las tengo”. Y es que las propias autoridades advierten esta semana a los ciudadanos de que no abusen del permiso de poder acudir al supermercado para abandonar la casa. “Que me he llevado melones a patadas, ¿muchos? No, a patadas. Literalmente”.

“He cogido el melón, me he asomado desde la puerta del supermercado y le he dicho a mi mujer que estaba en la ventana: ¡Abre! Venga que la cuelas Tom Brady. He mirado a la cajera, le he guiñado, me ha puesto el melón en el suelo y le he pegado un patadón y mi mujer ha levantado la bandera: Touchdown! La cajera me preguntaba: ¿La sandía qué hago, te la dejo en el suelo o te la centro como un córner?”

“Tom Brady es el quaterback famoso que tiene más anillos que el cigala. Lo he dicho porque, como hay que ser muy español, he dicho a alguien de “los Patriots”, aclaraba Clavero.

LLEVA TU PROPIA BOLSA

“Lleva tu bolsa, ¿pero qué bolsa te crees que tengo? ¿De obra? Que yo he nacido en Castilla, no soy un sherpa, no he nacido a 4.000 metros de altura. Que puedo pasar por alguien que hace tiempo que no sale, pero no soy el 'probe Miguel'. Voy con esas bolsas cargadas a una velocidad que pasaban los caracoles adelantándome”.

LA ODISEA DE LOS GUANTES

“Lo de ponerse los guantes, pues como siempre: yo nunca he cogido una fruta del supermercado sin guantes”, destaca el humorista. “Yo me la como con guantes hasta en casa, lo que pasa que en casa solo tengo guantes de portero. Mi mujer me veía en la cocina comiendo y me pregunta: “¿Qué haces?” “Nada, que me van a tirar un penalti por videollamada”, una borma que ha desatado especialmente las risas del resto del equipo del Pirata.

“Y claro, vas a la tienda con los guantes y, ¿cómo abres tú la bolsa de la fruta? Si dice que no la puedes chupar ni llevarte los dedos a a boca, ¿cómo lo haces? Si yo, chupándome los dedos ya me costaba abrirla. Encima el guante, que te suda por dentro y por fuera no hace nada, frotando la bolsa que la cajera me mira como si estuviera intentando hacer fuego, me iba a quedar sin huellas dactilares”.