La conversación mantenida entre el Rey y la diputada independentista Borràs, lo más leído en COPE.ES

1. La reflexión de Herrera sobre el accidente mortal de José Antonio Reyes

Vídeo

El futbolista José Antonio Reyes falleció este sábado a los 35 años en un accidente de tráfico en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cuando regresaba a su casa desde Almendralejo en un Mercedes de alta gama tras entrenar con el Extremadura. En su monólogo de este lunes, Herrera ha recordado la fatal noticia de este fin de semana. "José Antonio Reyes fue un hombre que pasó por muchos equipos. Un talento del fútbol que desgraciadamente no tenía luego cuando se ponía al mando de un volante. Deja una viuda y deja dos niñas y un hijo mayor fruto de una relación anterior. Además, ha fallecido un primo suyo de 23 años y otro continúa en el hospital con quemaduras en el 65% de su cuerpo", ha contado Herrera.

2. La memorable respuesta de Don Felipe a una broma de Puigdemont sobre él

Vídeo

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borrás ha asegurado este jueves que en su cita con Felipe VI en la ronda de consultas, le ha dicho que "los catalanes no tienen Rey" y le ha reprochado que con su discurso del 3 de octubre de 2017, se convirtiera en "actor de parte" contra el independentismo. Además, Borrás también le ha transmitido un chiste por parte de Puigdemont. "Le he trasladado una broma de Puigdemont. Me dijo: dile que me gusta más como príncipe de Girona que como rey de España", ha señalado en el programa "Al Rojo Vivo" de LaSexta. El Rey también ha respondido a la broma de Puigdemont: "A mi me gustaba más como alcalde de Girona que como president de la Generalitat", ha explicado Borràs.

3. El mensaje de Herrera a la Abogacía del Estado por su “bochorno” en el análisis del 'procés'

Vídeo

Carlos Herrera, comunicador líder de la radio española, ha analizado la jornada clave vivida este martes en el Tribunal Supremo en el juicio del 'procés'. El comunicador ha criticado la posición de la Abogacía del Estado, al pedir el delito de sedición rebajando la petición de rebelión de la Fiscalía. Para Herrera, es un “papelón bochornoso” lo que ha defendido Rosa Seoane. En cambio, ha puesto en valor la rotundidad con la que el fiscal Zaragoza ha defendido el delito de rebelión.

4. El misterioso suceso durante una Adoración Eucarística en directo: ¿Error de Facebook o milagro?

Vídeo

Una anécdota misteriosa le ha ocurrido a los Misioneros Claretianos en Méjico. En esta red social, congregaciones y órdenes religiosas emiten programas en directo, con la Santa Misa por ejemplo. Lo que nadie imaginaba, es lo que les ha pasado a los claretianos la pasada madrugada del 24 de mayo. Aquella noche, el Webmaster -el encargado de la web y las redes sociales-, dejó abierto un vídeo en directo, en el que se retransmitía una adoración eucarística. Al día siguiente, se quedó asombrado: "Dios sabe el lenguaje para hablarle a cada uno, a mí me habló como 'Webmaster'. Por ello, Reinel Maya Ojeda, como se llama, decidió publicar un artículo. Se ha hecho eco Aleteia, publicando su carta.

5. Borja Fernández autoriza a El Partidazo de COPE a puntualizar la información que publica El Mundo

Audio

Borja Fernández, excapitán del Real Valladolid, no quiso hablar por recomendación del conjunto pucelano, pero autorizó a El Partidazo de COPE, a través de Isaac Fouto, a puntualizar varias informaciones sobre la 'Operación Oikos' que publica este lunes El Mundo. La reunión en el Bar Corinto: reconoce la reunión dos días antes del partido entre el Valladolid y el Valencia, pero se ratifica en lo que dijo ante el juez. Habló con Raúl Bravo para ayudarle a integrarse en el club porque se está sacando el carnet de entrenador. En ese bar estaban su mujer y su hija. Nunca fue una reunión secreta.