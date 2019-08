¿Cómo es un verano perfecto para Juanma Castaño?

Juanma Castaño ha reconocido a COPE.es que no existe un “verano de su vida” como tal. “El verano de mi vida es una mezcla entre todos los veranos, es coger los mejores veranos de toda mi vida unidos en uno solo”.



No hay un verano perfecto para Juanma Castaño sin su familia y amigos, “Recuerdo veranos con amigos donde hacíamos sanfermines, descenso del Sella, romerías asturianas... donde lo pasábamos pipa. Con mi familia lo paso muy bien. Con ellos disfruto de otro tipo de verano. El verano de 2010, cuando España ganó el Mundial, fue muy top”.



¿Qué sitio no puede faltar en tu verano?



“Asturias. Es la tierra a la que vuelvo, en la que no estoy y echo mucho de menos durante el año. Dos semanas en verano en mi tierra no me las quita nadie”.



“El sur tampoco puede faltar en mis vacaciones, y últimamente he descubierto Formentera y para mí es un paraíso”.





¿A dónde prefiere ir Juanma con sus amigos en vacaciones?



“Con mis amigos me gusta ir de fiesta. Mantengo aún las amistades del colegio, desde que teníamos 5 años. Sabemos lo que le gusta a cada uno. Siempre vamos un fin de semana al año a algún sitio de viaje. Solemos bajar a Málaga en septiembre. Vamos a la playa, a comer bien y a tomar una copa tranquilamente”.





¿A dónde elige ir normalmente con la familia?



“Cádiz y Asturias, pero los viajes más largos suelo hacerlos en otra época, no en verano. A mí España en verano me gusta mucho. Me gusta conducir por los diferentes sitios de nuestro país".





¿Es más de playa o de montaña?



“Me gusta el sol, la playa. Soy más de playa que de montaña. Me gusta coger un barquito un par de días en verano. Se me hace corto el verano”.

Aquí la prueba������ justo al lado de donde comían los atunes @PetacaChico pic.twitter.com/DbzH5JUcZF — Juanma Castaño (@juanmacastano) 24 de julio de 2018







¿Qué hace Juanma Castaño con sus mascotas en verano?



“Tengo un perro y una gata. No suelo llevarlos conmigo de vacaciones, excepto a Asturias. Suelo dejarlos con el resto de mi familia”.





¿Es más de vida diurna o nocturna en verano?



“Soy más de vida diurna. Me gusta aprovechar las horas de sol durante el verano”.





¿Hace deporte en verano?



“Me gusta montar en bici y salir a correr”.







¿Desconecta de los medios de comunicación en verano?



“No. No me imagino una semana sin estar informado”.