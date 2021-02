El cálculo de Herrera sobre las vacunas que desmiente a Sánchez, entre lo más leído de este martes

Vídeo

Va Sánchez a inaugurar un tren, el AVE. Todo el mundo sabe que ahora que no se puede viajar en la Comunidad Valenciana lo que hay que hacer es un AVE, un acto electoral, estamos en camapaña e inauguramos el AVE Orihuela-Elche. Y él insiste en que la vacuna, que está embarrancada, nos va a permitir más pronto que tarde recuperar movilidad.

Claro, ¿pero con qué vacunas si todavía no tenemos vacunas? Tenemos buenas palabras. Y llegarán las vacunas, sí. Antes me permitía hacerles una cuenta que si me dejan se la voy a repetir. Vamor a ver, para conseguir el objetivo de que en junio o julio tengamos el 70% de España vacunada, que dice la señora Merkel que no se va a conseguir en toda Europa hasta como mínimo septiembre u octubre, necesitamos... ¿Cuántos españoles somos? ¿Cuánto es el 70% de la población española? 32 millones y medio. Dos dosis para cada uno de los 32 millines y medio son 65 millones de dosis de vacuna que se tendrían que administrar en los próximos 150 días para llegar al mes de junio, 430 mil pinchazos diarios. ¿Estamos en condiciones de poner 430 pinchazos diarios? No porque no tenemos la materia prima. Tenemos la gente que la ponga, los centros de día, exposición para hacerlo seguramente si se amplían los lugares donde se pueda vacunar, pero ahora es imposible, por lo tanto, no vamos a llegar al mes de junio con eso.El Reino Unido puso ayer 600 mil vacunas en un solo día y nosotros vamos por un millon 600 mil en un mes. De aquí a que consigamos 430 mil pinchazos cada día, madre mía lo que queda. Esa es la cuenta que no hace Sánchez.

Al finalizar el mes de enero, la batalla entre Mediaset y Atresmedia por hacerse con el liderazgo el primer mes del año 2021 ha terminado. Según el informe que ofrece Dos30 en base a los datos de Kantar Media, Telecinco ha logrado coronarse de nuevo líder por 29º mes consecutivo.

El canal de Mediaset ha logrado posicionarse al sumar un 13,8% de audiencia, aunque descendiendo -0,1. No obstante, Antena 3 cuenta con un récord personal al subir +0,4, alcanzando así un 13,6%, a punto de superar a la cadena que se encuentra en el primer puesto.

La victoria personal de Atresmedia se debe a los grandes datos de audiencia que ha obtenido el concurso de 'El Rosco', dado que su éxito ha empujado al formato que viene tras finalizar su emisión. Gracias a ello, Vicente Vallés ha logrado superar a Pedro Piqueras en el informativo de la noche, una rivalidad que llevan arrastrando durante meses.

Los problemas se acumulan para Bertín Osborne. Tras anunciar hace escasas tres semanas su ruptura con Fabiola después de veinte años de amor y catorce de matrimonio, el presentador y cantante sigue sumando quebraderos de cabeza en su vida.

Han sido muchas las informaciones que han salido desde que el presentador mandase un comunicado a 'Vida la vida' confirmando la ruptura, muchas opciones y corrientes que han puesto a Bertín al límite en muchas ocasiones. Tanto que tuvo que abrir su corazón desde Instagram para contar las cosas tal y como son. Propiedades, bienes, etc. al detalle, cada punto de su separación. Sin embargo, no se sabía que había algo más que le traía de cabeza: la finca de Sevilla.

Este lunes, la portada publicada en exclusiva por El Mundo, el pasado domingo, sobre los 555 millones del contrato de Leo Messi con el F.C. Barcelona, acaparó todos los medios de comunicación y se convirtió en la noticia del día para los debates de los espacios de las mañanas.

Es por esto por lo que también fue comentado por los tertulianos de'La Hora de La 1'. A raíz de esto, los colaboradores se cuestionaron si Messi pagaría a Hacienda lo correspondiente después de haber tenido problemas en el pasado.

María Teresa de Austria pintada por el artista Jean Nocret.

Se cree que el monarca Felipe IV tuvo más de cuarenta hijos fuera de sus dos matrimonios oficiales y tan solo dos llegaron a adultos: uno de ellos fue Baltasar Carlos, que juró como heredero antes de fallecer a causa de la viruela, y María Teresa de Austria, que fue Reina consorte del Rey Luis XIV de Francia.

No se trata de una figura destacable en la historia pero sí es cierto que su relevancia política llegó por ser la mujer del “Rey Sol”. Contrajeron matrimonio el 9 de junio de 1660. En un primer momento, la princesa María Teresa se enamoró profundamente de su futuro marido. Él, sin embargo, respondió con cierta indiferencia. Una actitud que perduró durante todos los años de matrimonio.

El carácter frío de de María Teresa hizo que el rey francés se abandonara a un sinfín de amantes. Así fue como, en medio de un halo de soledad, María Teresa de Austria quedó marginada en la corte. De esta forma, la Reina se hizo con la compañía de un joven pigmeo negro que le sirvió para entretenerse, pero más especialmente, para aliviar aquella profunda soledad en la que se había hundido.