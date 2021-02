Mónica López interviene para frenar el rifirrafe entre Expósito y Landaburu: "Ya no vuelves a este programa"

Este lunes, la portada publicada en exclusiva por El Mundo, el pasado domingo, sobre los 555 millones del contrato de Leo Messi con el F.C. Barcelona, acaparó todos los medios de comunicación y se convirtió en la noticia del día para los debates de los espacios de las mañanas.

Es por esto por lo que también fue comentado por los tertulianos de'La Hora de La 1'. A raíz de esto, los colaboradores se cuestionaron si Messi pagaría Hacienda lo correspondiente después de haber tenido problemas en el pasado.

"Si este señor gana mucho dinero, pues mejor para él, que es dinero privado. Estamos aplaudiendo que se le den 6 millones de euros a la señora Thyssen por unos cuadros y eso si sale de mi dinero", opinó por su parte Celia Villalobos. "Pero no compares, eso es cultura y lo podemos ver todos", replicaba María José Landaburu.

"Oye que llevamos una mañana muy buena", comentaba, ya que normalmente suelen protagonizar tensos debates entre ellas. "¿Sabes qué pasa que María José no es nada futbolera?", bromeaba Mónica López para quitar hierro al asunto. "Vaya que no, yo soy madridista que es lo único que se puede ser cuando uno sabe de fútbol", contestaba la colaboradora con una sonrisa. "¡Qué lástima!", opinaba la presentadora del espacio entre risas.

"¿No os parece como sociedad que algo no va bien cuando una persona que da patadas a un balón gana esas cantidades indecentes de dinero y tenemos países enteros en quiebra, niños muriendo de hambre cada segundo? Me parece obsceno", continuaba Landaburu, dejando claro que lo que le ofende es que una persona gane tal cantidad de dinero.

"Eso es demagogia", le reprochaba Villalobos. "No puede haber personas tan ricas y gente tan pobre", opinaba la periodista. Fue entonces cuando Ángel Expósito intervino para dar su opinión y declarar que no es ni una cosa ni la otra: "Como discurso nadie puede estar en contra de eso pero la culpa del hambre en el mundo no la tiene Messi".

"Voy a hablar con Mónica"

"De esos 500 y pico millones en teoría unos 300 han tenido que ir a Hacienda", explicaba el periodista de COPE. "Ay que te digo yo que no", le insistía Landaburu, sin poder llegar a un acuerdo en torno al tema. Mientras tanto, la presentadora del espacio intervenía para intentar mantener el orden en el debate.

"Mira, tú ya no vuelves a este programa, ya te lo digo, porque me estás dando una mañana muy mala, voy a hablar con Mónica", le decía la colaboradora, lanzándole una advertencia entre risas, para aportar algo de humor a la conversación. La presentadora se tomó esta petición entre risas, lo que alivió la tensión entre colaboradores.

"No podemos sembrar la duda sin datos", se defendía Expósito. "Yo no siembro la duda", se justificaba la colaboradora del programa de La 1. "¿Cómo que no si has dicho ya te digo yo a ti que no?", le recordaba el periodista para dar por finalizado el tema.