El Cadena 100 Por Ellas vuelve a triunfar en Madrid en su décimo aniversario

'A mí me gusta la vida'. ¿Había algo mejor para abrir la décima edición de "CADENA 100 POR ELLAS"? A nosotros no se nos ocurría y, por eso, poco después de las 20.00, Funambulista salía al escenario del WiZink Center para interpretar ese tema tan acorde con este concierto solidario que surgió a raíz de una llamada de una oyente de '¡Buenos días, Javi y Mar!' (Gema Salardón) paciente de cáncer de mama. Así comenzaba una noche en la que eran justo los locutores de nuestro 'morning', Javi Nieves y Mar Amate, quienes se encargaban de dar las buenas noches a todos los presentes en una de esas noches que siempre es mágica para nosotros. Todo ello después de que, en las gradas se alzaran unas cartulinas rosas, a petición de Jimeno y Ferrnando Martín, para realizar un mosaico por ellas.

PRIMERAS VECES

"Cómo nos gusta… ¡Gracias Funambulista! Precisamente hace dos años estaba aquí, subido a este escenario y grabando ese álbum en directo, 'Origen'. qué bonito ha sido ver cómo este WiZink Center de Madrid vuelve a llenarse contigo aquí… Y eso es gracias a todos vosotros, ¡que agotasteis las entradas en tiempo récord!", comenzaba Javi reconociendo a ese artista que acababa de regalarnos su voz, y dando pie a que Mar, más allá de reconocer ese lleno absoluto que nos colma el corazón, recordase la historia de Gema Salardón, la oyente gracias a la que comenzó toda esta aventura: "Gema nos demostró que fue una mujer fuerte, segura y con ganas de vivir. En ese momento nos diste las gracias, pero ahora nos toca a nosotros dártelas, porque tú empezaste esto… gracias también a todos vosotros habéis permitido que año a año consigamos ayudar a que la lucha contra esta enfermedad cada vez tenga más recursos. Desde aquí queremos agradeceros que hayás llenado una vez más el WiZink Center: muchísimas gracias".

También a ellos les correspondía dar paso a Ainoa Buitrago, con toda la energía de esa música fresca que ofrece uno de los talentos que se están abriendo paso de manera muy firme en la industria. "Una mujer fuerte e independiente, como las que estáis hoy aquí… Son las mujeres de su vida las que inspiran sus canciones", recalcaba Mar. 'Dispárame' era la canción que elegía de entre su repertorio para cantar ante las miles de gargantas reunidas en este concierto a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer y presentado por nuestros amigos de El Corte Inglés. "Que no se nos olvide, hoy y siempre, por ellas", cerraba su actuación este joven talento.

"Esa emoción, también la ponéis en la música"

A Gorka Rodríguez y Ruth Medina les correspondía la tarea de dar paso a Blas Cantó. "Esto va cada vez más fuerte y queda mucha noche por delante", eran las palabras de Ruth antes de que, al lado de su compañero, recordara que, si bien esta había sido la primera vez de Buitrago, antes Melendi o Vanesa Martín estuvieron en ese mismo lugar. El recorrido que nos han regalado, sobra subrayarlo. 'El bueno acaba mal' sonaba como nunca en este recinto que ya es como una casa para el "CADENA 100 POR ELLAS". Tras el último acorde, hacía un pequeño 'speach' con un sentimiento de los que encogen por dentro: "Qué honor estar aquí esta noche. Qué gusto, qué placer. La verdad, yo recuerdo cuando era niño que siempre tenía un cerdito para las galas contra el cáncer. Han pasado los años y CADENA 100 ha querido que esté aquí con vosotros. Es maravilloso poder contar los años. Por eso, quiero felicitaros, desde el primero, el segundo, el tercero... el décimo... desde vuestro primer diagnóstico. Y esa emoción que veo en vuestros ojos, ese brillo, esas ganas de todo, sé que también lo ponéis en la música. Por eso estamos aquí y quisiera que todos y todas recordemos esta canción". De hecho, cambiaba parte de la letra en directo para cantar "el cáncer es un 'déjà vu'" o "cántale al cáncer y dile que no eres tú". Así era la actuación de 'Él no soy yo' que jamás olvidaremos.

Mateo y Andrea tampco se perdían esta gran fiesta que cada año celebramos, en el primer sábado siguiente al Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, bajo el lema 'No estás sola'. "Qué bonito lo haces todo. Blas", comenzaba él antes de que nuestra locutora hiciese hincapié en lo guapos que estaban todos desde ahí arriba. Él explicaba lo evidente: que el año que viene seremos uno más y Andrea solo pedía que a su María, ese bebé que lleva en su interior, no le diera por nacer justo esta noche. Un momento para dar el agradecimiento pertinente a uno de esos colaboradores sin los que no hubiese sido poner en pie este concierto: O2, la compañía de fibra y móvil. "Queda mucho concierto por delante y tenemos a nuestra siguiente artista", indicaba Mateo antes de contar cómo Alejandro Sanz se quedó prendado de ella y se propuso ayudarle en todo lo que necesitara para que carrera despegara: 'Dirás' y Marta Soto.

Eso era lo que tocaba en ese momento: disfrutar de una voz como la suya. "Antes de irme, antes de salir a cantar estaba pensando qué podía decir yo en iun día como este y sinceramente creo que lo mejor es pedir un aplauso con mucha fuerza, con mucha energía, para todas esas guerreras que están luchando", era su deseo que el público cumplía. "Gracias, Madrid. Gracias CADENA 100", remataba antes de que los siguientes locutores de esta casa se subieran al escenario.

Ellos eran Iván Torres y Grethel González, que salían reconociendo ese vozarrón de Marta y empezando a dar pistas de quién era el siguiente al que le tocaba 'jugar'. "Vamos a hablar de nuestro siguiente cantante, porque se llama Dani, aunque la gente le conoce con otro nombre. Tú también, Iván", decía Grethel para que él le siguiera el rollo: "A comienzos de los 2000, consiguió ser el precursor de la música fusión en España, mezclando un montón de estilos musicales que sonaban en las calles de Barcelona". Los fans de Macaco se daban cuenta en seguida de que era él, que ponía ritmo con nada menos que tres temas. Alguno tan básico e imprescindible dentro de su repertorio como 'Con la mano levantá' -la segunda en interpretación-. De hecho, la introducía con un: "Estamos aquí por ellas. Os quiero a todos con la mano levantá". 'Lo quiero todo' y 'A tu manera', eran las otras dos canciones que escogía para una noche como esta. "Estamos muy felices de estar hoy aquí, con un montóm de compañeros, agradecidos a CADENA 100, de todo corazón. Me gustaría tocar una nueva canción que acaba de salir, que he sacado con varios amigos, Álvaro Soler, Pedro Capó... Esta canción se llama 'A tu manera'", decía antes de retomar el micrófono para cantar.

En este paso por las tablas de quienes ponen voz a CADENA 100, era el turno de Ignacio Visiers y Myriam Rodilla. A él le apetecía que saliera ya Ana Mena, una de las voces que sonarán en el nuevo álbum de Macaco y ella tenía que frenarle, porque quedaba mucho. Bromas al margen, Ignacio se ponía tierno: "Yo es la primera vez que me subo a este escenario e impone, pero, sobre todo, emociona. Porque además de vuestra lucha, también es la lucha que apoyan todos nuestros artistas. Los que están hoy aquí y los que han pasado por este "CADENA 100 POR ELLAS" durante estos 10 años. Ellos eran los 'teloneros' de uno de los platos fuertes de la noche: Sofía Ellar. Con su disco 'Libre' cosechando éxitos desde que saliera hace mes y medio, era una de las pistas de ese trabajo la que sonaba a todo volumen en ese WiZink Center abarrotado: 'Canción de radio', acompañándose a sí mismo con las palmas al inicio. "Estamos acostumbrados a oír que la música es medicina para el alma, y es verdad. Pero hay que invertir más en investigación y ayuda", era la reivindicación que hacía antes de indicar que su atuendo no era una casualidad: "Hoy mi capa rosa va por todas esas superheroínas que estáis pasando por esto".

Una declaración de compañerismo

¿Cuántas veces habrán pinchado esta canción ideal para una radio como la nuestra Antonio Hueso y Almudena Navarro? Esa era la siguiente pareja radiofónica que salía a escena. "Qué ganas de que llegase este momento y de salir aquí contigo, Antonio. Después de tanto tiempo currando mano a mano", comenzaba Almudena, a la que Antonio seguía haciendo hincapié en estos diez años de "felicidad". Lo que no se esperaba era el piropo que iba a recibir por parte de su compañera: "A tu lado no hay nervios, hay emoción". Tras dejar claro que no era una petición de matrimonio, daban algunas pinceladas del artista al que le llegaba el turno.

'No pide tanto idiota'. Así empezaba Maldita Nerea una actuación con el público entregado. Ese que coreaba, después, 'La increíble historia entre tú y yo', a la que él había hecho una introducción a la altura de una nueva canción como esta: "Todo un regalo poder volver a este lugar, poder cantar por vostras y por todos los que os rodena en un lugar mágico como el WiZink Center y con una normalidad como debe ser. La vida continúa. Estamos a punto de sacar nuevo álbum y este es el primer 'single' que se llama 'La increíble historia entre tú y yo'". "La verdad es que os veo poco desde aquí, pero hay muchas caras guapas por aquí", decía antes de tratar de saludar a un buen puñado de ellas y añadíendo: "Desde luego que no están solas y espero que cantéis esta canción para despedirme". El público se desgañitaba con ese auténtico número 1 que sigue siendo un 'must' en nuestra 'playlist' como es 'El secreto de las tortugas'.

Una antesala perfecta, dejando a los ánimos en todo lo alto, para que Javi y Mar salieran de nuevo a escena y nos recordaran que El Corte Inglés es el cómplice necesario para que esta gran fiesta, desde hace años, pueda tener lugar. Y a ellos les correspondía el honor de dar paso a la gran estrella de este cartel. "Queremos mandar un saludo muy especial a todos los que estáis luchando contra el cáncer. Los que estáis aquí, los que estáis en casa, en los hospitales... No estáis solas", se acordaba de decir el presentador de nuestro 'morning' antes de que Mar recordase ese 'hashtag' #ECIsevistederosa con el que poder ganar un cheque de 100 euros.

La actuación estrella de la noche

Lo hacía antes de indicar que estábamos a punto de asistir al instante de cada concierto "CADENA 100 POR ELLAS" que provoca un escalofrío en nuestros cuerpos. Porque llegaba el momento de nuestro himno. De que Ana Torroja, por primera vez, interpretase ese 'Pasos de Gigante' para el que ha tomado como inspiración la historia de su madre, que pasó un cáncer de mama. Un instante emotivo. De esos que ya forman parte de la historia de "CADENA 100 POR ELLAS" y de esta casa que lo es de la mejor variedad musical y, por supuesto, de Ana. "Muchísimas gracias. La verdad es que creo que este ha sido uno de los momentos más difíciles, porque no quería que se me quebrara la voz. Quería cantar la canción con la energía y el amor con la que la escribí junto a mi amigo Alberto, de Miss Caffeina. Quería que os legará muy fuerte a todas esas personas que necesitáis un abrazo. Quería decir también... A ver si consigo que no se me seque tanto la garganta. Todo lo que se recaude de esta canción va destinado a la AECC. Así que la podéis compartir, comprar. Gracias", eran sus emocionadas palabras antes de continuar...

... con un desliz en ese 'Sorisa' del que se olvidaba la letra, provocaba que ella gritara "para, para, para", y tenía que repetir desde el inicio. Cosas del directo y de los nervios. Era el segundo de sus envites antes de la llegada de 'La fuerza del destino', con el que remataba su paso por nuestro escenario. Como tampoco lo ha sido componer este himno, tal y como ella misma confesaba días atrás sentada en el plató de '¡Buenos días, Javi y Mar!'.

Un dueto número 1

Cuando salen Jimeno y Fernando Martín al escenario, las risas están garantizadas. Si hay de por medio una 'kiss cam' a ritmo de 'Robarte un beso', de Carlos Vives -de la mano de Preventiva Seguros-, para qué queremos más. Pues, por pedir, queríamos a Ana Mena... y justo era su momento. De 'A un paso de la luna','Música ligera' y 'Las 12', con el que ponía a botar a los presentes -y tenía que sujetarse el 'top' en las partes más dicotequeras para evitar sustos mayores, que ya ha demostrado que es proclive a tener problemas con sus 'outfit' sobre el escenario-.

Era entonces cuando, por la parte trasera del escenario aparecía Abraham Mateo para cantar a dúo esa colaboración que los fans de uno y otra coreaban en una demostración de la fuerza con la que se estaba desarrollando la noche. Lo hacía tras la presentación de la propia Ana, que apuntaba que son amigos y que se conocen desde los 7 años. Ya que estaba, se lanzaba con 'Ahora te puedes marchar'. Cantaba tras haber dejado otra de las frases de una noche cargada de emociones. "Buenas noches a todos, ¿cómo va la fiesta? Es increíble estar aquí disfrutando, pasándolo bien, poniendo nuetsro grabito de arena. Yo admiro mucho a todas las mujeres que luchan día a día contra esta enfermedad, a esas guerreras. Y esta canción va por todas ellas".

El fin de fiesta que nos merecíamos

Javi y Mar aparecían, una vez más, sobre el escenario para dar paso al fin de fiesta, al "broche de oro", como bien apuntaba Mar Amate. ¿Quién mejor para ello que Fangoria? Es un valor seguro. Como esos números 1 que todos hemos coreado alguna vez y que servían para poner el broche final a una velada mágica con la que ya reiniciamos la cuenta atrás para repetir en 2023:. 'Ni tú ni nadie' era el arranque. "Nosotros somos Fangoria y, realmente, esta noche teníamos que terminarla con canciones que dieran subidón, pero, entre medias, ya que estamos aquñi, queríamos presentaros nuestro nuevo 'single', que ya está sonando en CADENA 100. Muchos habéis venido porque queríais ver a alguno de los artistas y muchos por esta iniciativa. Y esto que va a sonar ahora se llama 'Un poco todo'". Aún quedaban un par de temas, de los clásicos, para irnos con el ánimo en todo lo alto:'Dramas y comedias' y 'A quién le importa'.

SOBRE CADENA 100 POR ELLAS

