Así ha sido el 'photocall'

Nada más aparecer Rozalén en nuestro set de CADENA 100, recordamos que uno de los momentos más especiales del año pasado vino de su mano cuando presentó la canción solidaria ‘Por Ellas’ del 2017. Nos cuenta que esta es una canción que cantará toda la vida y una de las más queridas en sus conciertos.

Para ella fue una auténtica enseñanza y una responsabilidad muy grande que desembocó en uno de los proyectos musicales más bonitos de toda su carrera. La lanzó por y para las verdaderas protagonistas: todas las luchadoras que sufren o han sufrido el cáncer de mama.Por eso espera que sirva a muchas a sacar ánimo y fuerzas para seguir adelante ya que la compuso con toda su alma.

Ha escuchado el himno de CADENA 100 Por Ellas, "La chica del espejo", compuesto por La oreja de Van Gogh y le encanta.

Matt Simons se ha mostrado muy ilusionado durante su paso por nuestro set de entrevistas. Antonio Hueso y Almudena Navarro han sido los encargados de darle la bienvenida a esta mágica noche, y no hemos querido perder detalle de sus últimos proyectos.

Nuestros dos compañeros han aprovechado la cercanía que ha mostrado el artista para hacer con él un pequeño juego, valiéndose del título de su canción: "We Can Do Better", en el que el cantante ha desvelado cuáles son sus puntos fuertes, tales como cocinar, bailar o cantar...

Matt nos cuenta además que se siente emocionado y encantado de que hayamos contado con él en esta ocasión tan especial. Cualquier apoyo es poco, y el artista se siente especialmente identificado con la razón de ser de CADENA 100 Por Ellas.

El artista californiano ha reconocido también que estaba deseando encontrarse cara a cara con su público español en una ocasión tan especial como esta.

El momento en el que La oreja de Van Gogh ha presentado por primera vez en directo ‘La chica del espejo’, ha sido, sin duda, uno de los más esperados de la noche más solidaria de CADENA 100. El grupo donostiarra recoge el testigo de Rozalén, que creó ‘Vivir’ como himno de la pasada edición de este emotivo concierto solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La banda nos ha contado que ha sido un orgullo inmenso poder componer esta canción para un evento tan especial como este y que, al mismo tiempo, ha sido mucha responsabilidad. Quizá ha sido una de las canciones más difíciles de crear de toda su carrera musical, pero está repleto de cariño. ‘La chica del espejo’ canta a la luz que se enciende el mismo día que nacemos y que, pase lo que pase, nos acompaña durante toda nuestra vida.

Nos han contado que había 10 modelos de la canción peroque están muy contentos con el resultado. De hecho, están muy felices del gran recibimiento que han tenido. La canción se presentó ayer en el programa de Buenos Días Javi y Mar y, desde entonces, no han parado de llegarles mensajes de entusiasmo.

Nos han confesado también que en los momentos antes de salir al escenario, empieza a llegar el gusanillo. 20 años encima de los escenarios pero los nervios siempre están ahí, algo que consideran que es muy bueno pues no todos los días se canta ante más de 15.000 personas y por una causa tan bonita.

Su subida al escenario de CADENA 100 Por Ellas es, sin duda, una de las más deseadas. Pablo Alborán no ha querido perderse esta noche mágica para brindar su apoyo a todas esas mujeres y familiares que están sintiendo o han sentido de cerca el cáncer de mama porque cada mañana es una oportunidad para descubrir lo que es vivir.

Después de esta noche teñida de rosa, el artista retomará su gira 'Prometo', que empezó en México el pasado marzo. Gira a la que ha tenido que añadir nuevas fechas porque sus ganas han ido in crescendo. La relación con sus fanes es muy estrecha, tanto que conoce las historias de muchos de ellos. Algunos, cuenta, vienen incluso de Lituania, Rusia o París.

Nos ha adelantado que están por venir muchas sorpresas; una de ellas especialmente emocionante.

Melendi es uno de los artistas que llena de música y solidaridad este CADENA 100 Por Ellas 2018. El asturiano no ha querido perderse la sexta edición de la noche más especial de CADENA 100 y se ha mostrado muy agradecido con la organización por contar con él.

Nada más llegar a nuestro set, se ha cruzado con Rozalén, y la artista le ha confesado que le encantaría poder colaborar en alguna canción con él.

Estamos encantados de recibir de nuevo a este artistazo que tantas canciones ha dejado en nuestro corazón.

Atrás quedan sus representativas rastas de hace años; el cantante reconoce ser un hombre que ha hecho las paces consigo mismo. Este renacer ha sido plasmado en "Ahora", su noveno álbum de estudio, un trabajo muy especial que refleja su madurez artística.

Últimamente, sus canciones se acercan al rumbatón, un estilo que le encanta y que cree que puede llegar a una audiencia más global.

Sergio Dalma ha pasado por nuestro micrófono momentos previos a su actuación y nos ha adelantado muchas sorpresas para el próximo año. El catalán cumplirá este 2019 tres décadas en la profesión y aunque no ha querido adelantar mucho sobre la celebración que organizarán para una fecha tan señalada, sí ha dejado intuir que lo hará rodeado de grandes amigos.

Esta muy emocionado de volver al escenario de CADENA 100 Por Ellas y nos ha prometido que esta noche cantará "más alto, más ronco y con más corazón que nunca". Y lo hará por ellas, porque quiere de alguna forma mostrar todo su apoyo ya que sabe que con el sentimiento de su música puede llegar a ser un gran alivio para todas aquellas valientes.

Es un hombre muy comprometido, suele estar siempre metido en cualquier fin solidario. El último, un calendario solidario con niños con Síndrome de Down.

Con tan solo 23 años, Sofía Reyes ha presidido las mejores listas internacionalessuperando las 300 millones de reproducciones en Youtube con canciones como “1,2,3”.

Esta noche, la artista ha querido sumarse a los mensajes de amor, esperanza y optimismo a todas las mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama.

Sofía ha venido muchas veces ya a España y de nuestro país le encanta la paella. Trabajar con Jason Derüro en la canción "1, 2, 3" ha sido como un sueño para ella porque siempre ha sido muy fan del artista. Lo conseguió gracias a que comparten discográfica y él no se lo pensó dos veces. El resultado es muy bueno.

Ha sido un año increíble y asegura estar disfrutando de cada segundo.Hay colaboraciones en mente, canciones un mensaje muy poderoso. Nos ha dado una pequeña pista en exclusiva: cada una de nosotras hablamos diferentes idiomas.

Blas Cantó ha pasado por el micrófono de Antonio Hueso y Almudena Navarro ha contado sus proyectos a corto plazo. El artista ha confesado lo satisfecho que está por la gran aceptación que está teniendo su álbum debut ''Complicidad'' y nos ha adelantado en primicia su próximo proyecto.

Blas es una persona muy comprometida y estar aquí hoy supone mucha emoción para él. Blas resume estos dos años como: destacaría la ayuda de la gente, el amor que siente y lo bien que le han tratado. Han pasado muchas cosas en menos de un año y la vida pasa muy rápido.

Blas Cantó estuvo en la última edición de Tu Cara Me Suena y le encantaría que alguno le imitase porque, dice que hay grandes compañeros.