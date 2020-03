Área 27: así fue la evolución que experimentó el rock a finales de los 70

"Área 27", el programa en RockFM presentado por Alberto Herrera, habla en su segundo capítulo sobre la evolución que experimentó el rock a finales de los setenta y lo que significó para muchos grupos esa nueva moda llamada punk que acechaba a tantos a reinventarse. Moda a la que no sucumbió uno de los grupos de rock más veteranos del panorama internacional. Los Rollin incorporaban a un joven Ronnie Wood y sacaban a La Luz 'Some girls', su decimosexto álbum de estudio, que volvió a catapultarles a lo alto de las listas.



Escuchamos por primera vez a un grupo un tanto fugaz pero que desprendía calidad por los cuatro costados. The Band, con Robbie Robertson a la cabeza, estrenaba 'The Big Pink', álbum en el que estuvo presente Bob Dylan y que tanto le inspiraría en su obra futura.



También recordamos a una de las figuras más disruptivas en la escena musical de los años 70. En 1972 Leon Russel termina lo que ha sido, seguramente, la obra más importante de su carrera: 'Carney', un disco en el que podemos encontrar piezas clave como “Out in the woods”, que suena en Área 27.



No faltamos a nuestra cita con el rock sureño. En esta ocasión de la mano de artistas como Lou Reed, Lucas Nelson o John Mayer, con temas únicos e imprescindibles para cualquier amante del género.



Imprescindibles como el esperado encuentro con el rey del R&B, el baluarte de la Mowtown, un artista que siempre será recordado como uno de los genios más prolíficos que ha dado la historia de la música, el inigualable Stevie Wonder. Recordamos su disco estrella, su epicentro musical, un 'Songs in the key of Life', que plasmaba su plenitud como artista a su corta edad de 26 años.

Además de escuchar a varios artistas más, concluimos esta segunda entrega con una de las últimas canciones que tocaron los buenos de The Beatles en directo, una ojeada al pasado en la que hablamos de su último “Concierto en la azotea”.

No te pierdas todo esto y mucho más en esta segunda edición de Área 27. Aquí tienes el podcast.