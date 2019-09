El análisis de Herrera de la imputación de Aguirre y Cifuentes entre los mejores sonidos del día

En su monólogo de este lunes, Herrera ha incidido en la imputación de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. "Imputar es investigar. Investigar, siempre conviene decirlo o recordarlo, es darle la oportunidad a la persona que aparece en un sumario de demostrar su inocencia, cosa que Esperanza Aguirre está dispuesta a hacer en cuanto la llamen", ha dicho el comunicador. Además, ha sido entrevistado Pedro Herranz, jefe del Grupo de Desaparecidos de la Policía Nacional, que ha dicho que la única hipótesis con la que trabajan en la desaparición de Blanca Fernández Ochoa es en la desaparición voluntaria. La nota de humor la ha puesto una 'fósfora', que ha recordado a un jovencísimo camarero Julián Muñoz al frente de una discoteca de Ávila antes de hacerse con la Alcaldía de Marbella en la que se fraguó el caso Malaya de corrupción.

En el Partidazo, hablamos con el Comandante José Sierra, Guardia Civil responsable del dispositivo de la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa.

En la noche de COPE han estado unas auténticas campeonas y todo un ejemplo. Acaban de ganar con la selección española una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Hockey Subacuático. Además, algunas de ellas lo han hecho después de ser madres, demostrando que la compatibilidad entre el deporte competición y la maternidad es posible. Eso sí, con la exigencia que esto conlleva en cuanto a la recuperación física y con sus hijos presentes en las gradas. Al campeonato celebrado en Castellón han ido nada más y nada menos que siete bebés. De su cuidado se han ocupado un poco todos, formando así una gran familia. Los propios padres y los abuelos, otros compañeros del equipo y los chicos de la selección masculina.

Y en Poniendo las calles, hemos conocido la historia de Bennie que tiene 98 años y se niega a quedarse en casa. Lo hace a tiempo parcial en el supermercado que la cadena “Stop and Shop” tiene en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Dice que le encanta lo que hace y que no entiende porque tiene que jubilarse. En realidad, este militar jubilado, no siempre ha atendido al público en una tienda. A los 19 años entró en el ejército y es un veterano de la Segunda Guerra Mundial donde participó en las fuerzas aéreas. Al cumplir 80 años se jubiló y su vida dejó de tener sentido. Afortunadamente en Stop and Shop le dieron la oportunidad de acudir cada día 4 horas para atender al público.