Monseñor Cristobal López: "La pandemia debe hacernos abandonar los nacionalosmos absurdos y egoistas"

En "TRECE te acompaña", viajamos hasta Marruecos para charlar con Monseñor Cristobal López, Cardenal, Obispo de Rabat y Administrador Apostólico de la Diócesis de Tánger, sobre cómo está afrontando el país la pandemia de coronavirus. Monseñor Cristobal López le explica a Asell Sánchez que "estamos viviendo el confinamiento con mucha disciplina y mucha seriedad, por lo que esperamos que el COVID-19 no cause demasiados estragos. Desde el inicio de la pandemia hemos tenido 170 muertos" Monseñor explica que "los efectos sí que se están dejando ver en la Economía, hay millones de personas viviendo al día, y de pronto esos millones de personas se han visto parados El Estado está haciendo un esfuerzo por ayudar a estas personas. Nosotros como Iglesia estamos trabajando mucho con los migrantes que al no tener papeles no pueden acogerse a ninguna ayuda". El Cardenal explica que cada día a través de Cáritas se atiende a 300 personas. También en el Centro de Migrantes se está apoyando a otras 600".

Sobre las enseñanzas que deja la pandemia, explica que se encuentra el ser "una lección de humildad enorme, saber que las tecnologías no lo son todos, un simple virus es capaz de poner de rodillas a una gran nación, y, además, el hecho de que el virus no conoce fronteras, lo que nos muestra que no podemos vivir los unos aislados de los otros, tenemos que ser una única familia, y no volver a los nacionalismos egoistas y cerrados de resolver el problema en mi país y a los demás que les parta un rayo. Es vergonzoso este mercadeo que ha habido con mascarillas y respiradores. Si no llegamos a comprender eso, habremos perdido una gran oportunidad de descubrir que somos una gran familia".

De Marruecos viajamos hasta Colombia para hablar con la Madre Marisa y con la Madre Natividad, Hijas de la Madre Petra. Las religiosas explican que están preocupadas y "pidiéndole a Dios que termine pronto. En Colombia no está afectando mucho, pero existe miedo al contagio. También hay desorden, falta de responsabilidad y de obediencia". En la zona del Chocó, "a pesar de la pobreza, no ha tocado muy fuerte el coronavirus, la gente se intenta proteger". Las religiosas continúan su labor en la residencia y en la guarderia y acompañando a las familias más desfavorecidas". La Madre Marisa señala que la pandemia afecta a su misión porque se basa en el acercamiento, pero "somos misioneras estando en cuarentena". Por último destaca que "de todo esto, por duro que sea, se va a sacar algo muy bueno a nivel social y espiritual".