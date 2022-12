Xavier Trias, decidido a echar a Ada Colau de la alcaldía de Barcelona: "No solo me presento, espero ganar"

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha comunicado esta semana a la militancia de JxCat que será el candidato de la formación a la alcaldía de la capital catalana en las próximas elecciones municipales de 2023. Fue alcalde de la ciudad por Convergència i Unió entre 2011 y 2015, además de conseller de Sanidad y Presidència del Govern en la presidencia de Jordi Pujol, diputado en el Parlament y jefe de filas de CiU en el Congreso de los Diputados.

Xavier Trias ha estado en TRECE para explicar qué le ha llevado a tomar esta decisión: “Me ha convencido la presión de todo el mundo. Me dicen que me presente, me dicen que si no me presento esto es un desastre. No solo me presento, espero ganar y tener un buen resultado”.

Según una encuesta realizada por ‘Foment del Treball’, si hoy se celebraran las elecciones el PSC sería el líder con 11-12 representantes, mejorando su resultado anterior, ERC se mantendría igual con 10-11 concejales, el partido de Ada Colau sacaría entre 9-10 regidores y en cuarta posición se encontraría JxCat con 8-9 concejales. ¿Qué opina de estas encuestas?: “La verdad de todo esto es que usted me explica unas encuestas y yo tengo otras que me dan como ganador. Yo me presento como Trias, la gran apuesta es intentar ampliar el abanico de votantes de Junts, aliarnos con otros como el PDCAT. Que sea una candidatura Trias y una candidatura ganadora”.

Trias explica qué es lo que debe cambiar en la ciudad condal: “Lo primero que hay que hacer es que necesita liderazgo y tener las ideas claras, tiene que ser una ciudad de progreso y que recupere la autoestima y que sea capaz de liderar, que sea capital del sur de Europa… la alcaldesa se ha olvidado de esto y no se ha cuidado de temas tan importantes como la limpieza, los servicios, ha hecho un caos de movilidad, pone a la ciudad en una situación mala que tenemos que recuperar”.

¿Con quién estaría dispuesto a pactar?: “Con quien acepte mi programa. Vamos a pactar con quien acepte mi programa. Yo no digo con estos no, a ver quién acepta el programa que llevamos nosotros”.

Sobre la gestión actual de Ada Colau, Trias deja claro que “un alcalde lo que hace es cuidar su ciudad, la situación de la ciudad es culpa del Gobierno Municipal, si se hacen mal las cosas, no van bien y esto es lo que ha pasado. Lo que va mal de la ciudad de Barcelona, esto no es culpa de ningún proceso, solo de hacer las cosas mal desde el Ayuntamiento de Barcelona”. Además, aclara que él no es el candidato “anti-Colau”: “Yo no soy anti nadie, pero no voy a apoyar a Colau para que gane, lo que voy a intentar es que pierda las elecciones y ganar yo para poder ser el alcalde. Tenemos unos objetivos muy distintos, la señora Colau cree que luchar contra la pobreza es dar subvenciones y yo creo que es crear actividad económica”.

Para terminar, Xavier Trias ha aportado su visión de cómo valora todo lo que está sucediendo en el Congreso: “Yo creo que la política se ha convertido en una política destructiva. Yo no sabría hacer política a nivel del Estado porque hay una voluntad de destruir al adversario y por ello creo que Barcelona es el lugar donde puedo hacer buena política”.