Vázquez Taín: "Si la Abogacía del Estado está convencida de que no hubo delito, debería presentar todos los informes que lo avalan ante el juez"

El segundo informe del forense en la investigación del 8M señala que "la hecatombe se veía venir" . Un informe que analiza el juez Vázquez Taín en "TRECE al día". "Es un segundo informe que se hace tras el primero que apareció hace unas semanas y que reúne una serie de datos, está más documentado y es más sólido, pero todavía hay que esperar al definitivo".

El juez señala que el hecho de que el forense no sea capaz de establecer una conexión entre las concentraciones y el número de contagios que se pudo producir "no quita de que haya informes posteriores en los que se establezcan estas conexiones o número de contactos en una determinada concentración, pero de todas formas estamos en una fase de indicios y no se pueden sacar conclusiones. Por lo que en estos momentos establecer si ya va a haber una conclusión positiva o negativa es precipitado. Hay que respetar que las investigaciones sigan adelante y que sean las pruebas las que nos vayan diciendo".

Sobre el retraso al que se ha referido la juez del caso en la entrega de la documentación por parte de la Administración, Vázquez Taín explica "si es la Administración la más interesada en archivar la causa, debería decir 'qué necesita que le pongamos encima de la mesa para que usted se convenza de que no tenemos nada que ocultar y no hay delito', para añadir "Si la Abogacía del Estado tan convencida está de que no hay delito, puede presentarse con todos los informes de los que se ha hablado que lo avalan, explicárselo a la juez y ofrecer todos los fatos".

Por último el magistrado explica, "si tiene relevancia penal o no no somos los jueces de instrucción los que tenemos que determinarlos, son otros órganos superiores", y sobre la actuación de la jueza, "Vázquez Taín" la caracteriza de "diligente" y señala que es "muy pronto para hablar de una Fiscalía patriótica".