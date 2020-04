SOS Tierra en 'TRECE al día': La Recuperación Verde

A día de hoy, el que pasemos más tiempo en casa, ha supuesto un aumento en el reciclaje de envases, ha situado a la bicicleta en el punto de mira como medio de transporte alternativo no sólo por ser un medio limpio sino por facilitar el distanciamiento social. Además, el uso de combustibles se ha desplomado a niveles de 1973. La pregunta también es ¿Optarán los principales gobiernos por una recuperación verde que integre la emergencia climática en la salida de la pandemia, enlazando medio ambiente, clima y salud?

En "TRECE al día" hablamos con Arturo Larena, director de EFE Verde, que explica que "estamos sumidos en una tragedia de proporciones inmensas y por lo tanto hablar de aspectos positivos es complicado. Se pueden sacar algunas lecciones y una de ellas es el impacto de la actividad humana sobre nuestro entorno. Sobre si realmente se va a poder mantener, es complicado pero no es imposible, porque hay una voluntad de los dirigentes mundiales de no volver a la normalidad en la que nos encontrábamos antes. Se busca que la reconstrucción se haga dentro del marco verde europeo. Quizá una de las cuestiones claves será aprender la interrelación que hay entre la conservación de la naturaleza y salud. Por ejemplo, por el cambio climático está comprobado que muchas enfermedades tropicales se van a desplazar hacia los hemisferios en lugares en los que antes no eran viables, porque los insectos que transmiten la enfermedad ahora pueden adaptarse a las nuevas temperatura. También los problemas de saneamiento son responsables de enfermedades que causan muertes entre millones de niños. Por no hablar de las consecuencias de la contaminación. La OMS establece que al menos 7 millones de personas mueren cada año por enfermedades consecuencia de la contaminación".