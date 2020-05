Natalia, la pequeña con fallo intestinal de la que todos tenemos una lección que aprender

Natalia padece fallo intestinal permanente. Está provocado por varias enfermedades poco frecuentes que hacen que no se pueda alimentar por vía digestiva, y tenga que esperar a un posible trasplante o una adaptación del intestino. Mientras eso llega, tiene que pasar muchas temporadas en el hospital. Una situación que no impide que con 9 años Natalia elija ser feliz. En "TRECE al día" conocemos su historia.

La pequeña ha pasado 40 veces por el quirófano, pero ella misma afirma que "pase a lo que pase estoy contenta". Su madre asegura que "hace todo muy fácil, nos invita a que nos vayamos a casa cuando ella está en la UVI para que sus hermanos no estén solos o nos pide que no le contemos determinadas cosas para que ellos no se preocupen".

El caso de Natalia no es el único. Hace trece años, tres niñas que padecían la misma enfermedad estuvieron ingresadas en el Hospital La Paz y sus padres decidieron formar la asociación NUPA para que otros niños con un caso similar tuvieran un apoyo al que aferrarse. En TRECE, hablamos con Alba Santos, directora de NUPA. "Ahora mismo es cuando tenemos más oportunidad de ponernos en los zapatos de estas familias a las que un día, una enfermedad desconocida hace que su vida se pare y se vean obligados a vivir entre las paredes de un hospital. Tiene miedo por las noticias que vendrán y por, en ocasiones, tener que alejarse de su familia para trasladarse a La Paz que es el único hospital de referencia en esta patología".

Alba explica que junto al apoyo, tan necesario en los primeros momentos, ofrecen viviendas de acogida, terapia ocupacional, apoyo psicológico. "Tenemos que intentar que el niño no deje de ser niño, pese a que esté ingresado en un hospital. Por eso, nace NUPA Ilusión que trata e cumplir los sueños de los más pequeños. Creamos la "Nupacita", una muñeca con cicatrices y mascarillas para que los niños se sientan identificados y aquellos que tienen que salir a la calle con mascarilla y lo llevan peor, lo vean reflejado en su muñeco y eso les ayude a empatizar. Porque es una de las cosas que NUPA hace, lograr que los niños vean que hay otros como ellos, y que hay gente a la que le ha tocado vivir una aventura diferente, y que no es tan raro sufrir una enfermedad crónica". Sobre Natalia, señala que "todos tenemos que aprender una lección de ella, en los momentos más adversos siempre tiene pasión por vivir, y eso es algo que los demás tenemos que aprender".