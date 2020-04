Monseñor Kike Figaredo: "En Camboya con 5 euros podemos alimentar a una familia un día"

En "TRECE al día" hablamos con Monseñor Kike Figaredo, Prefecto Apostólico de Battambang (Camboya), quien explica cómo está viviendo el país la pandemia. "Sanitariamente no está tan afectado como países de alrededor, el Gobierno actuó con rapidez, rompiendo la movilidad del país, para que todo el mundo estuviese en su provincia. Se identificaron 122 casos, de ellos la mitad eran extranjeros. Parece que está todo controlado y vivimos con esperanza de que la pandemia no se apodere del país, porque sería muy grave. La situación en España está muy complicada pero aquí es peor porque la economía es muy débil y está muy paralizada. Pero, también tenemos que saber que cinco euros en Camboya pueden hacer muchas cosas, con esa cantidad se puede alimentar a una familia un día y con 50 un mes a una familia pequeña. Por eso, tenemos que ser generosos en lo que cada uno pueda"Sobre cómo han recibido la iniciativa del Papa de ayudar a los misioneros, afirma "tenemos un Papa que va por delante, que nos guía y eso en países en los que la situación es complicada, como Camboya, nos da mucha alegría pensar que en Roma piensan en nosotros. Nos han pedido información y estamos preparando unos proyectos básicos pero que van a ayudar a mucha gente. Nuestra aportación irá en dos direcciones. Por una parte, hacia los más vulnerables con paquetes de comida para que puedan sobrevivir, pero también queremos fomentar el comercio local. Los huertos locales, la artesanía, queremos que se fabriquen mascarillas, para que exista un mercado local que ayude a los más vulnerables que no pueden acceder al mercado internacional. En Camboya tenemos muchas fábricas, principalmente, y si el país está cerrado no pueden entrar materiales ni salir productos, lo mismo ocurre con el turismo, por lo que la vida de los más vulnerables se ve muy perjudicada".