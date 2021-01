Médicos especialistas analizan en TRECE la evolución de la pandemia y las medidas adoptadas en nuestro país

Daniel López Acuña, ex directivo de la OMS, y Salvador Peiró, especialista en medicina preventiva y salud pública, analizan en 'TRECE Al Día' la evolución de la pandemia de coronavirus en nuestro país.

Fernando Simón ha anunciado hoy que estamos en el pico de contagios de esta tercera ola o llegando a él. Y el especialista Salvador Peiró opina que “depende de los sitios, los modelos que nosotros tenemos para la Comunidad Valenciana marcarían el pico de contagio más hacía finales de mes que inmediatamente”. Por otro lado, el ex directivo de la OMS Daniel López manifiesta que “yo no veo ese pico de contagios, me parece que las afirmaciones de Fernando Simón son demasiado optimistas, lo que tenemos es una incidencia acumulada catastrófica en el día de hoy con una acumulación muy grande de casos a lo largo del fin de semana, una altísima positividad, altísima ocupación de camas y de UCIs y sigo pensando que vamos a ver aún más una expresión de un pico de esta tercera ola en las próximas dos semanas, a final de mes”.

Ante las medidas del Gobierno para tratar de evitar a toda costa un nuevo confinamiento en casa, el ex directivo de la OMS defiende que “no tiene ningún sentido cerrarse a medidas que puedan ser más tajantes cunado podemos efectuar una acción mucho más contundente que nos frene a un ritmo mucho mayor este incremento de incidencias que tenemos”. Y expone que “desde mi punto de vista, hay que modificar el estado de alarma, hay que abrirlo a la posibilidad de confinamiento domiciliaros que pueden ser ligeros o más severos dependiendo del caso”. Sin embargo, el especialista en medicina preventiva defiende que “yo no soy tan partidario del confinamiento severo, si que soy partidario de tener medidas más estrictas, creo que hay que cerrar más cosas y contener más cosas, pero tener a la gente encerrada en las casas como en marzo no me parece una medida especialmente importante”. Y resalta que “me resulta llamativo que haya comunidades que no hayan puesto en marcha todas las medidas que podrían poner sin necesidad de recurrir a nada más y estén pidiendo una medida más complicada”.

Respecto a otras medidas a tomar para evitar el confinamiento cerrando espacios, el especialista en medicina preventiva señala que “básicamente hay que cerrar cualquier espacio en el que se pueda reunir la gente, da igual si son espacios de hostelería, religiosos, centros comerciales o muchas otras cosas que permanecen abiertas, incluso no cerrándolos se pueden hacer reducciones muy estrictas de aforo”. Por su parte, el ex directivo de la OMS defiende que “lo más importante es que tenemos que entender que la clave de la acción necesaria es reducir la interacción gregaria, reducir el contacto entre personas y el riesgo de transmisión”. Y afirma que eso tiene distintas modalidades y distintos comportamientos, pero es “el horizonte que tenemos que tener”. Además, señala que “hay varias medidas, yo no quiero decir que el confinamiento es la única manera, pero hay que tomar medidas, lo primero promover el teletrabajo, promover la educación a distancia en universidades e institutos, y en cuanto a los cierres y toque de queda, de lo que se trata es de que no haya incentivos para que la gente salga, socialice e interactúe”.

Por último, los especialistas opinan sobre cuando podemos tener controlada la pandemia de COVID-19, el especialista en medicina preventiva y salud pública cree que “depende de muchas cosas, de las vacunas y el ritmo de vacunación, si se incorporan más vacunas la capacidad vacunal podría ser enorme y podríamos llegar a verano o finales de verano con un 70% de la población vacunada”. Y declara que “no es que vayamos los peores de Europa, ni mucho menos, pero a este ritmo tardaríamos tres años”. El ex director de la OMS opina por su parte que “uno de los factores limitantes es la disponibilidad de vacunas, en estos momentos no tenemos las suficientes como para ir al ritmo que necesitamos para alcanzar ese porcentaje de la población vacunada a finales de verano. En la medida que se agreguen más vacunas, eso será más realista, pero en estos momentos no lo es”. Y señala que “para poder vacunar a 35 millones de españoles, y considerando que se necesitan dos dosis, necesitaríamos poner 2 millones de dosis por semana para llegar a esa meta de vacunación”.