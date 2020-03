El DJ más famoso del momento, en TRECE al día

Alberto Valls es DJ, vive en Oliva (Valencia) y se ha hecho viral tras circular por internet vídeos en los que se ve cómo desde su balcón organiza verdaderas fiestas con su mesa de mezclas. Albert que reconoce que los vecinos han recibido muy bien esta particular discoteca, contaba en 'TRECE al día' una de las anécdotas que le han dejado estos días: "Uno de los días, cuando estaba preparando el chiringuito, vino la Policía. Me asusté y pensé que me iban a pedir que no lo hiciera". "Pero al bajar me dijeron que sólo venían a controlar que la gente no se acercara porque estarían incumpliendo la normativa. Lo grabamos en vídeo para que además de por mis vecinos se pueda ver en otros tiempos".