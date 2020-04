Marc Vidal en 'TRECE al día': "Los ERTE son parados y muchos acabarán en un ERE"

Marc Vidal, analista y divulgador económico, ha analizado en 'TRECE al día' los datos del FMI que apuntan a que el PIB caerá un 8% en España y el paro subirá al 20%. Esta gente no ha acertado ni una. Incluso en la crisis del 2008 decían que había estabilidad. Ojo a sus previsiones. Plantear que España solo va a decrecer un 8% el PIB es hasta benévolo". España ha congelado la economía y eso es muy mal asunto. Si cerrásemos una semana más, la hecatombe seria de aurora boreal. Si hubiésemos tomado medidas antes, no habríamos tenido que parar y el batacazo no sería tan grande". Lo que hace el Gobierno es improvisación tras improvisación. Los parches puntuales que van haciendo no van a solucionar nada. Los ERTE son parados y muchos acabarán en un ERE porque sus empresas no tendrán a quien vender".